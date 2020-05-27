Segunda etapa do inquérito sorológico é iniciada em 19 cidades do ES

Profissionais de saúde realizam a segunda etapa do inquérito sorológico. Em Viana o primeiro bairro visitado foi Vila Betânia II. Crédito: Ricardo Medeiros

Repetimos o apelo à população capixaba: quem tiver sua casa sorteada, receba bem a nossa equipe, permita que ela realize o trabalho. Assim, irá colaborar para que possamos conhecer a realidade mais apurada sobre essa pandemia no nosso Estado, disse.

Para esta segunda fase haverá pequenas mudanças nos setores censitários dos 11 municípios com a maior população, que passaram por revisão e trocas.

Os motivos foram muitas casas e apartamento fechados, ou mudança do perfil do setor com muitos comércios e poucos domicílios, explicou o gerente de Vigilância em Saúde da Sesa, Orlei Amaral Cardoso.

Inquérito sorológico: segunda etapa de testes

RESULTADOS DA PRIMEIRA ETAPA

Durante a primeira etapa, que ocorreu entre os dias 13 a 15 de maio, foram realizadas 6.670 testagens entre população sorteada, pessoas que tiveram contato do sorteado positivo e de pesquisadores. O estudo apontou uma prevalência de 2,1% da população infectada, o que representa uma estimativa 84.391 pessoas no Estado.

DATAS DAS PRÓXIMAS ETAPAS

Etapa 3

Data: 8, 9 e 10 de junho

8, 9 e 10 de junho Municípios: Afonso Cláudio, Alegre, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Linhares, Nova Venécia, São Mateus, Serra, Vila Velha, Vitória, Aracruz, Barra de São Francisco, Castelo, Guaçuí, Guarapari, Pedro Canário, São Gabriel da Palha e Venda Nova do Imigrante

Etapa 4

Data: 22, 23 e 24 de junho

22, 23 e 24 de junho Municípios: Afonso Cláudio, Alegre, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Linhares, Nova Venécia, São Mateus, Serra, Vila Velha, Vitória, Baixo Guandu, Conceição da Barra, Ecoporanga, Iúna, Marataízes, Santa Maria de Jetibá, Sooretama e Viana