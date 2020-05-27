Segunda etapa do inquérito sorológico é iniciada em 19 cidades do ES

A partir desta quarta-feira (27) até sexta-feira (29), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) vai realizar a segunda etapa do inquérito sorológico campanha de testagem da população do Espírito Santo para detecção de anticorpos do novo coronavírus. Durante três dias, 146 equipes com três pesquisadores visitarão residências em 19 municípios. A meta da Sesa é de que 5.840 pessoas participem da pesquisa nesta etapa.
Os municípios participantes são Afonso Cláudio, Alegre, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Linhares, Nova Venécia, São Mateus, Serra, Vila Velha, Vitória, Baixo Guandu, Conceição da Barra, Ecoporanga, Iúna, Marataízes, Santa Maria de Jetibá, Sooretama e Viana. Segundo o subsecretário de Estado de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, é importante que a população continue receptiva ao trabalho das equipes, que estão devidamente identificadas com uniforme e crachá equipes, que estão devidamente identificadas com uniforme e crachá.
Repetimos o apelo à população capixaba: quem tiver sua casa sorteada, receba bem a nossa equipe, permita que ela realize o trabalho. Assim, irá colaborar para que possamos conhecer a realidade mais apurada sobre essa pandemia no nosso Estado, disse.
Para esta segunda fase haverá pequenas mudanças nos setores censitários dos 11 municípios com a maior população, que passaram por revisão e trocas.
Os motivos foram muitas casas e apartamento fechados, ou mudança do perfil do setor com muitos comércios e poucos domicílios, explicou o gerente de Vigilância em Saúde da Sesa, Orlei Amaral Cardoso.
Inquérito sorológico: segunda etapa de testes
RESULTADOS DA PRIMEIRA ETAPA
Durante a primeira etapa, que ocorreu entre os dias 13 a 15 de maio, foram realizadas 6.670 testagens entre população sorteada, pessoas que tiveram contato do sorteado positivo e de pesquisadores. O estudo apontou uma prevalência de 2,1% da população infectada, o que representa uma estimativa 84.391 pessoas no Estado.
DATAS DAS PRÓXIMAS ETAPAS
- Etapa 3
- Data: 8, 9 e 10 de junho
- Municípios: Afonso Cláudio, Alegre, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Linhares, Nova Venécia, São Mateus, Serra, Vila Velha, Vitória, Aracruz, Barra de São Francisco, Castelo, Guaçuí, Guarapari, Pedro Canário, São Gabriel da Palha e Venda Nova do Imigrante
- Etapa 4
- Data: 22, 23 e 24 de junho
- Municípios: Afonso Cláudio, Alegre, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Linhares, Nova Venécia, São Mateus, Serra, Vila Velha, Vitória, Baixo Guandu, Conceição da Barra, Ecoporanga, Iúna, Marataízes, Santa Maria de Jetibá, Sooretama e Viana
Com informações do G1 Espírito Santo*