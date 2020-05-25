Equipe da Unidade de Saúde, na primeira fase do inquérito sorológico no Bairro Jardim Camburi, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Your browser does not support the audio element. Inquérito sorológico: 2ª etapa começa nesta quarta (27) em 19 cidades do ES

A segunda etapa dos testes de Covid-19 por sorteio começa nesta quarta-feira (27) no Espírito Santo. Chamada do inquérito sorológico, essa testagem aleatória da população serve para identificar a extensão da contaminação pelo novo coronavírus nos municípios capixabas e observar para onde a doença está se espalhando.

"Com o inquérito, é possível identificar com mais clareza as regiões afetadas, a caminhada dessa epidemia. Nos mostra onde há necessidade de monitoramento mais apurado", afirma o subsecretário de vigilância da Secretaria de Estado da Saúde, Luiz Carlos Reblin.

Como é uma pesquisa por amostragem, os resultados encontrados naquela amostra (entre 5mil e 6 mil pessoas) poderão ser extrapolados para a população capixaba.

MUNICÍPIOS QUE RECEBERÃO OS PESQUISADORES

A segunda das quatro fases previstas será feita dos dia 27 a 29 de maio, nos municípios de Afonso Cláudio, Alegre, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Linhares, Nova Venécia, São Mateus, Serra, Vila Velha, Vitória, Baixo Guandu, Conceição da Barra, Ecoporanga, Iúna, Marataízes, Santa Maria de Jetibá, Sooretama e Viana.

Equipes de três pesquisadores identificados com crachás e protegidos com equipamentos de segurança visitarão as casas escolhidas por sorteio. Em casa residência, será feito um novo sorteio para identificar qual dos moradores deverá se submeter ao teste. Caso aquele morador teste positivo, as demais pessoas que moram na mesma casa também serão testadas. Apenas o resultado da pessoa sorteada será computado para a pesquisa.

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (25), Reblin fez um apelo para que as pessoas tratem bem os profissionais envolvidos na testagem. "Quem tiver sua casa sorteada, receba bem nossa equipe. Permita que realize seu trabalho porque vai colaborar muito para que a gente conheça a realidade mais apurada sobre essa pandemia no Espírito Santo", disse.

O teste é feito rapidamente com apenas algumas gotas de sangue. Em 15 minutos, sai o resultando apontando se aquela pessoa já teve ou não contato com o novo coronavírus. Ele não aponta, contudo, se a pessoa está com a doença naquele momento.

No mês de junho serão feitas as duas últimas etapas do inquérito sorológico. Veja detalhes abaixo:



PRÓXIMAS ETAPAS

ETAPA 3

Data: 08, 09 e 10 de junho



Municípios: Afonso Cláudio, Alegre, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Colatina, Linhares, Nova Venécia, São Mateus, Serra, Vila Velha, Vitória, Aracruz, Barra de São Francisco, Castelo, Guaçuí, Guarapari, Pedro Canário, São Gabriel da Palha e Venda Nova do Imigrante.