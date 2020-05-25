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Coronavírus: decisão sobre hospital de campanha no ES deve sair ainda hoje

Afirmação foi feita pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em coletiva de imprensa na tarde desta segunda-feira (25); entenda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2020 às 16:32

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 16:32

Nésio Fernandes (secretário estadual de saúde) e Luiz Carlos Reblin (subsecretário de vigilância em saúde) esclarecem situação da pandemia no ES
Nésio Fernandes (secretário estadual de saúde) e Luiz Carlos Reblin (subsecretário de vigilância em saúde) esclareceram situação da pandemia no ES Crédito: Divulgação | SESA
Em coletiva de imprensa realizada na tarde desta segunda-feira (25), o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, revelou que uma decisão sobre abertura de hospital de campanha deve sair nas próximas horas.
"Podemos decidir nas próximas horas qual é o encaminhamento a ser feito sobre hospitais de campanha no Noroeste do Estado"
Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde
Na ocasião, Nésio expôs a opinião da secretaria e do Governo do Estado sobre hospitais de campanha, e disse que estes são hospitais "frágeis", mas que o órgão avalia abrir uma unidade no Noroeste do Estado, em Colatina, por ser o polo central da região.

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"Na Região Noroeste do Espírito Santo, há uma fragilidade no sistema de saúde. Existem poucas UPA's e PA's, tem poucos equipamentos. A composição da rede de atenção à saúde na região tem problemas, onde não tem nem Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na região", detalhou.

O QUE SÃO OS HOSPITAIS DE CAMPANHA

Nésio explicou ainda que os hospitais de campanha são estruturas hospitalares temporárias frágeis, do ponto de vista assistencial, e que tem um perfil de média e baixa complexidade. "Até leitos mais avançados não são leitos de UTI na grande maioria, e sim leitos para pacientes que complicam na enfermaria", explicou o secretário.

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Dentre outros assuntos, Fernandes disse que até junho o Espírito Santo terá 700 leitos de UTI para o tratamento de pacientes com o novo coronavírus. "Essa expansão de leitos é maior que hospital de campanha, mas, ainda assim, consideramos a possibilidade de construir. Estamos avaliando. Talvez seja uma solução para atender o Noroeste do Estado", finalizou.

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