Coronavírus: decisão sobre hospital de campanha no ES deve sair ainda hoje

Em coletiva de imprensa realizada na tarde desta segunda-feira (25), o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, revelou que uma decisão sobre abertura de hospital de campanha deve sair nas próximas horas.

"Podemos decidir nas próximas horas qual é o encaminhamento a ser feito sobre hospitais de campanha no Noroeste do Estado"

Nésio explicou ainda que os hospitais de campanha são estruturas hospitalares temporárias frágeis, do ponto de vista assistencial, e que tem um perfil de média e baixa complexidade. "Até leitos mais avançados não são leitos de UTI na grande maioria, e sim leitos para pacientes que complicam na enfermaria", explicou o secretário.