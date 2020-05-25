Com 2,6 mil testes em atraso no Lacen, ES faz parceria no Paraná
Aproximadamente 2.600 testes para detectar a Covid-19 estão represados no Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES) e atrasando diagnósticos. Para solucionar o problema, todas as amostras serão enviadas para o Paraná, onde serão analisadas e liberadas até a próxima sexta-feira (29).
A parceria com o Instituto de Biologia Molecular paranaense permitirá que o Espírito Santo volte a liberar os resultados dos exames em até 48 horas a partir do recebimento do material. As informações foram passadas pelo secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, durante entrevista nesta segunda-feira (25).
"Amanhã (terça-feira), cerca de 2.600 amostras do Lacen-ES serão enviadas para o Paraná, e até sexta-feira todos os resultados serão liberados. Assim, o Lacen-ES volta a liberar os resultados em até 48 horas, recuperando o desempenho de antes da crise no recebimento dos kits"
Recentemente, o governador Renato Casagrande revelou que o Espírito Santo sofria com o desabastecimento de kits de extração. A ausência desse material fez com que os exames deixassem de ser automatizados, gerando atraso na entrega dos resultados. O problema persistia desde meados de abril.
Atualmente, o Laboratório Central do Estado tem recebido entre 500 e 650 amostras por dia. Com a aquisição de um novo aparelho mais moderno, o secretário Nésio Fernandes garantiu que o Lacen-ES possui capacidade para analisar 1.000 testes do novo coronavírus, diariamente.