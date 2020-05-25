Secretária pede ajuda do cidadão para fiscalizar academias no ES

As academias não podiam abrir por causa do coronavírus Crédito: Divulgação

Dois dias após o governo do Estado autorizar a reabertura das academias no Espírito Santo, a secretária estadual de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro, fez um apelo para que os capixabas ajudem a fiscalizar se as regras de funcionamento são cumpridas.

"Todas as atividades têm fiscalização da vigilância sanitária, do Procon, dos órgãos municipais, mas principalmente do cidadão. Queremos que todos se apropriem da portaria, que tem os protocolos que devem ser fiscalizados pelo cidadão. Se o cidadão opta por ir à academia, queremos que o cidadão seja o fiscal", afirmou, em entrevista à TV Gazeta.

Para municípios com risco moderado ou alto de contaminação do coronavírus, como é o caso de todos da Grande Vitória, foi permitido o funcionamento de estabelecimentos apenas para atividades não aeróbicas: musculação, pilates, funcional, alongamento, ioga e similares, com treinos de baixo impacto.

"O relato é que não viabiliza nesse momento. É o passo que a gente dá e a gente sabe que vai ao encontro de estruturas menores. Nesse sentido, temos a condição de fazer esse cuidado para que a atividade seja mais controlada", disse.

ATIVIDADES ECONÔMICAS PODEM RECUAR

A secretária Lenise também alertou que, embora o governo do Estado tenha flexibilizado o funcionamento do comércio e das academias, as regras podem ficar mais rígidas se a população não respeitar o distanciamento social.