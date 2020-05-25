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Pandemia de coronavírus

Secretária pede ajuda do cidadão para fiscalizar academias no ES

A secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro, fez um apelo para que os capixabas ajudem a fiscalizar se as regras de funcionamento para a reabertura a partir desta segunda-feira (25) serão cumpridas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2020 às 10:53

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 10:53

As academias estão fechadas desde quinta-feira no ES por causa do coronavírus
As academias não podiam abrir por causa do coronavírus Crédito: Divulgação
Dois dias após o governo do Estado autorizar a reabertura das academias no Espírito Santo, a secretária estadual de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro, fez um apelo para que os capixabas ajudem a fiscalizar se as regras de funcionamento são cumpridas.
"Todas as atividades têm fiscalização da vigilância sanitária, do Procon, dos órgãos municipais, mas principalmente do cidadão. Queremos que todos se apropriem da portaria, que tem os protocolos que devem ser fiscalizados pelo cidadão. Se o cidadão opta por ir à academia, queremos que o cidadão seja o fiscal", afirmou, em entrevista à TV Gazeta.
Para as academias da Grande Vitória, as regras são ainda mais rígidas. Elas podem funcionar desde que atendam no máximo cinco alunos por hora, nos estabelecimentos que tenham mais de 75 m².
Para municípios com risco moderado ou alto de contaminação do coronavírus, como é o caso de todos da Grande Vitória, foi permitido o funcionamento de estabelecimentos apenas para atividades não aeróbicas: musculação, pilates, funcional, alongamento, ioga e similares, com treinos de baixo impacto.

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A Associação das Academias de Ginástica do Espírito Santo (Acages) diz, no entanto, que essa limitação de alunos é muito grande e inviabiliza o funcionamento, afirmando que a maioria dos estabelecimentos decidiu por não abrir as portas, como admite a própria secretária de Estado.
"O relato é que não viabiliza nesse momento. É o passo que a gente dá e a gente sabe que vai ao encontro de estruturas menores. Nesse sentido, temos a condição de fazer esse cuidado para que a atividade seja mais controlada", disse.

ATIVIDADES ECONÔMICAS PODEM RECUAR

A secretária Lenise também alertou que, embora o governo do Estado tenha flexibilizado o funcionamento do comércio e das academias, as regras podem ficar mais rígidas se a população não respeitar o distanciamento social.
"A todo momento as atividades econômicas podem ter um recuo, a depender do comportamento da população. A cada semana é avaliado o grau de comportamento da população. A recomendação é de sair de casa apenas para uma finalidade específica. No caso da academia, é a promoção da saúde", informou.

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