Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia do coronavírus

Regras inviabilizam reabertura de grandes academias no ES, diz associação

Com as normas estabelecidas pelo governo do Estado para o setor, somente estabelecimentos de pequeno porte vão conseguir voltar a funcionar, avalia entidade do setor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2020 às 19:43

Publicado em 24 de Maio de 2020 às 19:43

professor de musculação
Limite de cinco pessoas por horário faz o custo da abertura de academias não ser viável Crédito: Pixabay
A maior parte das academias de ginástica de médio e grande porte do Espírito Santo deve permanecer fechada, a partir desta segunda-feira (25), apesar da publicação do decreto estadual do último sábado (23), que autorizou a reabertura dos estabelecimentos. As academias precisarão seguir uma série de protocolos sanitários e terão a limitação de atender no máximo 5 alunos por hora, nos estabelecimentos que tenham mais de 75m².
Essa regra faz com que a abertura não seja viável, segundo a Associação das Academias de Ginástica do Espírito Santo (Acages). Já os estúdios e pequenas academias estão se mobilizando para cumprir as normas e voltar a funcionar, afima a Acages.
O presidente da Acages, Carlos Andrião, explica que a maior parte das academias tem em torno de 1 mil m², o que dá a elas uma capacidade de atender entre 800 e mil alunos. Com a norma do governo, elas conseguiriam atender no máximo 100 alunos por dia.
"Voltar com o funcionamento significa ter que custear funcionários para a recepção, manutenção, professores, e um grande custo com energia, materiais. As empresas estão considerando que não compensa abrir as portas com todo esse custo para atender 5 alunos. Além disso, como iríamos selecionar quais alunos atender? Iríamos criar uma lista de espera? Estabelecer essas prioridades nos traria transtornos, na prática", afirma.

Veja Também

Academia só pode funcionar com número restrito de alunos e uso de máscara

Segundo ele, seria mais apropriado que o governo tivesse anunciado uma autorização para abrir somente os pequenos estúdios de atividade física, pois ao englobar as academias, gerou-se uma pressão dos clientes ao setor.
"Não estamos entrando no mérito do risco. Entendemos o problema, somos parceiros, mas esperávamos uma retomada razoável, criando uma forma viável para as empresas voltarem a trabalhar. Se o Comitê de Risco considerou que ainda não seria possível, que não divulgasse sobre reabertura", pontuou o representante da associação.
Andrião disse ainda que a maior parte das academias já fez algumas reduções em seus quadros de profissionais, e está mantendo os demais empregos, por enquanto, com redução de salários, utilizando o benefício emergencial do governo federal.
"Isso está sendo feito acreditando que haverá uma retomada. Mas já passamos de 2 meses fechados. Se isso se prolongar, esse custo vai voltar a recair para o empregador, que poderá ter que fazer mais demissões", afima.

ENTENDA: COMO SERÁ A ABERTURA DAS ACADEMIAS

Para municípios com risco moderado ou alto de contaminação do coronavírus, como é o caso de todos da Grande Vitória, foi permitido o funcionamento de estabelecimentos apenas para atividades não aeróbicas: musculação, pilates, funcional, alongamento, ioga e similares, com treinos de baixo impacto.
É necessário garantir sempre espaçamento mínimo de 4 metros entre aparelhos/usuários e limites de lotação, sendo que academias com área a partir de 75 m² podem atender no máximo 5 alunos por horário de agendamento.
O uso de máscara de proteção facial, toalha, garrafas ou copos descartáveis é obrigatório e individual. Também é recomendada a higienização frequente das mãos e a limpeza dos aparelhos, antes e depois do uso, com álcool gel 70%. Usuários que fazem parte do grupo de risco ou que apresentem os sintomas gripais como febre e tosse não poderão ser atendidos.
Atividades aeróbicas, como as práticas de esteira, bicicleta, simuladores de escada, dança, crossfit, natação, hidroginástica e similares não estão liberadas.
Nos municípios de baixo risco, há a possibilidade de realizar as atividades aeróbicas, considerando um mínimo espaçamento, e para as não aeróbicas, o limite de pessoas é de acordo com o espaço: um espaço mínimo de 3 metros entre cada aparelho ou usuário.

Veja Também

Decreto federal para liberar abertura de academias não muda cenário no ES

Mensalidade da escola, da academia, de cursos: o que fazer em tempos de isolamento?

Isolado? Academias liberam exercícios online para todos na internet

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados