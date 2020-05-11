Decreto federal para liberar abertura de academias não muda cenário no ES

As academias continuam fechadas devido à pandemia do novo coronavírus Crédito: Divulgação

Mesmo sem ter a atividade retomada com o decreto federal, o segmento de academias está na expectativa de alguma nova decisão no Estado. O governador Renato Casagrande (PSB) afirmou, em coletiva na última sexta-feira (8), que a equipe está avaliando estratégias que possibilitem a retomada. Na ocasião, o socialista observou que esta é uma atividade em que é bastante difícil estabelecer o distanciamento social necessário para a prevenção da transmissão do coronavírus, e que a reabertura precisa de protocolos bastante rigorosos.

Em Brasília, Bolsonaro justificou sua iniciativa. Saúde é vida, justificou o presidente aos jornalistas na chegada do Palácio da Alvorada. Segundo ele, academias, barbearias e salões de beleza são fundamentais para a manutenção da saúde. Academia é vida. As pessoas vão aumentando o colesterol, tem problema de estresse. (com a academia) vai ter uma vida mais saudável, disse, complementando que ir ao cabeleireiro é uma questão de higiene.  A questão de cabeleireiro também. Fazer cabelo e unhas é questão de higiene.

As inclusões foram publicadas pouco depois da fala do mandatário em edição extra do Diário Oficial da União. O presidente afirmou que já tem outras atividades em mente para listar como serviços essenciais, mas vai aguardar um pouco mais para anunciá-las. "Essas três categorias ajudam mais de 1 milhão de empregos", disse Bolsonaro.?

MINISTÉRIO DA SAÚDE NÃO PARTICIPOU DE DECISÃO

Logo após a declaração de Bolsonaro, o ministro Nelson Teich (Saúde), que participava de uma entrevista coletiva, foi questionado sobre as novas atividades consideradas essenciais.

Ele disse que a pasta não participou das discussões que levaram à inclusão desses setores, o que é feito pelo Ministério da Economia e pelo presidente Bolsonaro. "Não passou, não é atribuição nossa. Isso é atribuição do Presidente da República", disse o ministro.