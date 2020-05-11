Entenda como funcionará o comércio em cidades com mais risco de Covid-19 no ES

Foi iniciada às 10 horas desta segunda-feira (11) a implementação do Plano de Convivência, que permite a abertura gradual e alternada dos estabelecimentos comerciais de rua em municípios da Grande Vitória, Fundão e Santa Teresa, considerados de alto risco para a Covid-19 no Espírito Santo. O objetivo, segundo o governo do Estado, é dar continuidade ao isolamento social com responsabilização individual e não contar apenas com a contribuição do comércio fechado na tentativa de impedir a disseminação do novo coronavírus. Porém, se os casos aumentarem, o Estado afirma que pode retroceder nas medidas.
O secretário de Estado de Governo, Tyago Hoffmann, explicou na manhã desta segunda (11) no Bom dia ES, da TV Gazeta, como irá funcionar o Plano de Convivência. Confira abaixo quais comércios já podem abrir, além das regras, que incluem revezamento, horários e dias específicos para funcionamento.
Como vai funcionar o Plano de Convivência, que permite a reabertura do comércio a partir desta segunda-feira (11)?
Fizemos, em parceria com a Fecomércio (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Espírito Santo), a divisão do comércio em dois tipos: um de estabelecimentos com produtos relacionados ao corpo, como vestuário, calçados, etc. E outro, com produtos não relacionados ao corpo, como materiais de construção, eletrodomésticos e eletroeletrônicos, que funcionaram em dias alternados a partir de hoje (segunda-feira, 11). Nos dias pares, funcionam os estabelecimentos com produtos relacionados com o corpo. Nos dias ímpares, os não relacionados com o corpo. Então nesta semana serão três dias para o funcionamento de comércio com coisas não relacionadas corpo e dois dias para os relacionados ao corpo, e na semana que vem, inverte, em alternância.
O Espírito Santo tem hoje sete municípios com risco alto para a Covid-19: Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, Fundão e Santa Teresa. O plano vale apenas para essas cidades?
Esse regramento é apenas para os locais de risco alto. Esses sete municípios (Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Viana, Fundão e Santa Teresa) precisam seguir o revezamento e horário específico de funcionamento, entre 10h e 16 horas. No interior do Estado, nas cidades que possuem classificação que continuam em risco baixo ou moderado, não houve mudanças nas medidas.
Qual a mudança para setores como os de materiais de construção e restaurantes que, antes dessa medida, podiam abrir todos os dias?
Tudo que é essencial, como supermercados, farmácias e postos de combustíveis, continuam funcionando todos os dias, sem alternância. Já outros setores que estavam funcionando diariamente, passam a entrar no rodízio com dias alterados, como lojas de material de construção, de auto-peças e venda de veículos. Em relação aos restaurantes, eles não poderão mais funcionar aos finais de semana, a não ser por delivery, ou seja, por entrega. Isso porque precisamos reforçar o conceito do isolamento social. Nos fins de semana, em especial, que é o momento de lazer da família, precisamos que as pessoas entendam que é a hora de ficar em casa, por isso a ideia de que não podemos ter os restaurantes abertos nesses dias. Lembrando que os shoppings também ficam fechados, funcionando apenas por drive-thru (local de serviços em que o cliente não precisa sair do carro).
Como fica o funcionamento de quiosques, bares, igrejas e academias?
No caso das igrejas não há decretos específicos de fechamento, mas estamos solicitando que essas instituições não realizem cultos, em função da aglomeração de pessoas. O próprio Ministério Público tem conversado com as igrejas. Quiosques, bares e academias permanecem fechados por enquanto. O governo do Estado está discutindo um protocolo com os setores de academias para uma abertura segura. Mas no momento, o setor assim como shoppings não pode abrir.
Como essas regras serão aplicadas nos fins de semana?
As regras valem de segunda a sexta. Aos sábados e domingos, que são dias de lazer, queremos as pessoas em casa. Por isso, não estamos nesse momento autorizando a abertura dos comércios aos fins de semana. Nenhum comércio pode funcionar, apenas os de serviços essenciais, como farmácias, mercados, postos de combustíveis, padarias continuam autorizados.
A fiscalização vai conseguir dar conta de orientar as pessoas sobre a importância do isolamento social, mesmo com o comércio aberto, além de não permitir que estabelecimentos não abram nos dias em que não são permitidos?
Uma das ações principais do Plano de Convivência da Pandemia é o reforço da fiscalização. Estados e Municípios, numa ação organizada pelo Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Guardas Municipais, Fiscalizações de Vigilância Sanitária e Fiscalização de Vigilância de Posturas, vão fazer um acompanhamento rígido das regras do comércio para que possamos continuar convivendo com a pandemia. Pedimos que comerciantes respeitem as regras, para que plano dê certo e possamos flexibilizar mais. O que não podemos ter é a redução de isolamento e o aumento significativo dos casos, porque isso pode fazer com que tenhamos que retroceder nas medidas.
Segundo dados da Sesa divulgados neste domingo (10), já eram 4.599 casos confirmados, 181 mortes sendo 9 apenas no último dia de levantamento, 74% de leitos ocupados na Grande Vitória e 66% ocupados em todo o Estado por conta da Covid-19. São números que não caem, só aumentam. Nos últimos dias, o senhor chegou a falar lookdown (bloqueio e confinamento total), e hoje fala em reabrir comércio. Essa decisão não é um risco?
O que temos defendido é que o conceito do isolamento social não se resume a fechar comércio. Depende da atitude de cada um. Nossa campanha é da responsabilização individual. Cada cidadão capixaba tem responsabilidade com o isolamento e não podemos colocar toda a conta em cima do comércio, que já deu sua contribuição, ficando quase 60 dias sem funcionar. O modelo da matriz de risco é dinâmico e se a situação piorar, podemos retroceder nas medidas, sempre a partir da base científica fornecida pelos modelos da matriz de risco.
"O comércio está pagando por completo a conta do isolamento social. O conceito do isolamento social não se resume a fechar comércio. Isolamento é uma atitude individual. Quem não precisar sair de casa, não deve sair de casa. Estamos com a campanha em curso de comunicação para que as pessoas criem a consciência do isolamento e estamos reforçando esse conceito: não saia de casa para fazer caminhada, para fazer corrida na praia. Pratique esportes, sempre que possível, dentro de casa, para que possamos manter o comércio aberto. Precisamos manter o isolamento acima de 50% e não podemos ficar com o comércio indefinitivamente fechado. Temos que aprender a conviver com a pandemia. Por isso estamos chamando de Plano de Convivência com a Pandemia, porque ainda não temos vacina. Mas se a situação piorar, podemos retroceder nas medidas"
Com contribuição de Kaique Dias, da TV Gazeta.