Entenda como funcionará o comércio em cidades com mais risco de Covid-19 no ES

Tudo que é essencial, como supermercados, farmácias e postos de combustíveis, continuam funcionando todos os dias, sem alternância. Já outros setores que estavam funcionando diariamente, passam a entrar no rodízio com dias alterados, como lojas de material de construção, de auto-peças e venda de veículos. Em relação aos restaurantes, eles não poderão mais funcionar aos finais de semana, a não ser por delivery, ou seja, por entrega. Isso porque precisamos reforçar o conceito do isolamento social. Nos fins de semana, em especial, que é o momento de lazer da família, precisamos que as pessoas entendam que é a hora de ficar em casa, por isso a ideia de que não podemos ter os restaurantes abertos nesses dias. Lembrando que os shoppings também ficam fechados, funcionando apenas por drive-thru (local de serviços em que o cliente não precisa sair do carro).