Bolsonaro decide incluir academias no rol de atividades essenciais

Saúde é vida, justificou o presidente ao jornalistas na chegada do Palácio da Alvorada. Segundo ele, as três atividades são fundamentais para a manutenção da saúde. Academia é vida. As pessoas vão aumentando o colesterol, tem problema de estresse. (com a academia) vai ter uma vida mais saudável, disse, complementando que ir ao cabelereiro é uma questão de higiene.  A questão de cabeleireiro também. Fazer cabelo e unhas é questão de higiene.