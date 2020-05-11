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Durante a pandemia

Bolsonaro decide incluir academias no rol de atividades essenciais

O Decreto que confirma a decisão do governo está publicado em edição extra do Diário Oficial da União que circula nesta segunda-feira (11)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2020 às 19:37

Publicado em 11 de Maio de 2020 às 19:37

O presidente da República, Jair Bolsonaro, faz Pronunciamento no Palácio do Planalto
O presidente da República, Jair Bolsonaro, faz Pronunciamento no Palácio do Planalto Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil
governo federal decidiu incluir os salões de beleza e barbearias e academias de esporte de todas as modalidades no rol de atividades essenciais durante a pandemia da covid-19. Com isso, esses setores passam a ter resguardado o exercício e o funcionamento a despeito das medidas de distanciamento social.  
Nesta segunda, 11, ao chegar no Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro tinha anunciado a inclusão dos salões de beleza e academias de ginástica na lista de atividades consideradas essenciais. O Decreto que confirma a decisão do governo está publicado em edição extra do Diário Oficial da União que circula nesta segunda-feira.

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Saúde é vida, justificou o presidente ao jornalistas na chegada do Palácio da Alvorada. Segundo ele, as três atividades são fundamentais para a manutenção da saúde. Academia é vida. As pessoas vão aumentando o colesterol, tem problema de estresse. (com a academia) vai ter uma vida mais saudável, disse, complementando que ir ao cabelereiro é uma questão de higiene.  A questão de cabeleireiro também. Fazer cabelo e unhas é questão de higiene.
Com essa ampliação de hoje, a lista, que foi definida pelo Decreto 10.282, de 20 de março, já tem 57 atividades. No último dia 7, o presidente já tinha incluído o setor da construção civil e atividades industriais como essenciais, após reunião com empresários no Supremo Tribunal Federal (STF).

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