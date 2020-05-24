Academia só pode funcionar com número restrito de alunos e uso de máscara

Coronavírus: Academias poderão reabrir nesta segunda-feira (25) Crédito: Freepik

A Portaria Nº 094-R, publicada no Diário Oficial do Estado neste sábado (23), obriga os clientes e funcionários a usarem máscara de proteção facial. No caso dos clientes, o documento também orienta que seja utilizado um calçado para ir à academia e outro para entrar no estabelecimento e realizar os exercícios. Se possível, os cabelos devem ser mantidos presos.

O uso de toalha, garrafas ou copos descartáveis é obrigatoriamente individual. Também é recomendada a higienização frequente das mãos e a limpeza dos aparelhos, antes e depois do uso, com álcool gel 70%. No caso de acesso a tatames e ringues, os pés também deverão ser higienizados com álcool. Usuários que fazem parte do grupo de risco ou que apresentem os sintomas gripais como febre e tosse não poderão ser atendidos.

A partir desta segunda-feira, está proibida a prática de esportes de contato e esportes que, obrigatoriamente, demandem compartilhamento de materiais ou equipamentos como lutas, vôlei, basquete e futebol. Para as academias de lutas e esportes coletivos, que estão abrangidas por essa mesma regra, será possibilitado o funcionamento para a realização de atividades sem contato físico e compartilhamento de equipamentos.

No entanto, o funcionamento deverá ser realizado exclusivamente com atendimento em horários agendados, com intervalo de 15 minutos, garantindo o controle do número máximo de frequentadores ao mesmo tempo, seguindo os parâmetros estabelecidos para cada modalidade específica, conforme enquadramento de risco do município.

Fica vedada a permanência de acompanhantes no interior do estabelecimento durante o horário de atendimento. Os espaços destinados à recreação de crianças também não podem funcionar, assim como também está proibido a comercialização de qualquer produto nos estabelecimentos. Cabe à academia, ainda, manter a limpeza do local e o fornecimento de álcool 70% nas áreas de recepção, musculação, salas coletivas e vestiários.

O governo do Estado considera:





Atividades aeróbicas: as práticas de esteira, bicicleta, simuladores de escada, dança, crossfit, natação, hidroginástica e similares;

Atividades e II - atividades não aeróbicas: as práticas de musculação, pilates, funcional, alongamento, ioga e similares.

MUNICÍPIOS DE RISCO BAIXO

Atividades não aeróbicas em aulas coletivas Um aparelho/usuário a cada 12 m² (doze metros quadrados) de área de salão, garantindo espaçamento mínimo de 4 m (quatro metros) entre os aparelhos/usuários Um aparelho/usuário a cada 10 m² (dez metros quadrados) de área de salão, garantindo espaçamento mínimo de 3 m (três metros) entre aparelhos/usuários Uma pessoa a cada 8 m² (oito metros quadrados) de área de salão, incluso o professor, garantindo espaçamento mínimo de 2,5 m (dois metros e cinquenta centímetros) entre as pessoas

Mulher malhando na academia: como não desistir do exercício Crédito: Unsplash

MUNICÍPIOS DE RISCO MODERADO OU ALTO

É possibilitado o funcionamento apenas para atividades não aeróbicas, restritas a treinos de baixo impacto, garantindo sempre espaçamento mínimo de 4 m (quatro metros) entre aparelhos/usuários e os seguintes limites de lotação. Os parâmetros aqui estabelecidos são igualmente aplicados em atividades realizadas em áreas abertas.

Área igual ou superior a 75m² Máximo de 1 (um) aluno por horário de agendamento Máximo de 2 (dois) alunos por horário de agendamento Máximo de 3 (três) alunos por horário de agendamento Máximo de 4 (quatro) alunos por horário de agendamento Máximo de 5 (cinco) alunos por horário de agendamento.

ASSOCIAÇÃO DAS ACADEMIAS

Por nota, a Associação das Academias de Ginástica do Espírito Santo (Acages) informou que não reconhece a divulgação das novas normas do governo do Estado que visa atender a cinco alunos, no máximo, por hora, inclusive para estabelecimentos com mais de 75 m². A Acages destacou que aguarda o anúncio de novas medidas que possibilitem um atendimento justo aos clientes, dentro dos padrões de segurança estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS).