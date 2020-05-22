Caso reabram, academias do ES terão que ter treino de até 5 pessoas por hora

As academias estão fechadas no ES por causa do coronavírus Crédito: Divulgação

Segundo a secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro, estas regras foram construídas com a ajuda de diferentes setores, incluindo a saúde.

Em entrevista à jornalista Fernanda Queiroz, na CBN Vitória, Lenise Loureiro destacou que a confirmação, no entanto, da reabertura, se dará somente após a reunião do governo do Estado de análise do Mapa de Risco para a Covid-19, que deve ocorrer ainda esta sexta-feira (22).

A Associação das Academias de Ginástica do Espírito Santo (Acages) destaca que os empresários do setor de academias de ginástica fizeram todas as adequações propostas pelo governo do Estado na última conversa, mas, diante das novas regras impostas, como a abertura do espaço para somente 5 pessoas por horário, a abertura fica inviável.

Segundo o setor, com base na reunião anterior  no dia 11 de maio , os proprietários realizaram investimentos altos para viabilizar a reabertura nos próximos dias, mas tudo foi perdido. Isso, somado com a falta de acesso às linhas de crédito, aumenta a instabilidade e as incertezas do segmento. A previsão, segundo a associação, é de que 50% das academias sejam fechadas e a taxa de desemprego cresça.