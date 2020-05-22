Caso reabram, academias do ES terão que ter treino de até 5 pessoas por hora

As academias de ginástica, fechadas desde 19 de março deste ano, por causa da pandemia do novo coronavírus, só poderão reabrir se cumprirem as regras que estão sendo definidas pelo governo do Espírito Santo. Entre as condições estão: espaço contar com mais de 75 metros quadrados; garantir o agendamento dos usuários limitado a cinco pessoas por hora; proibição de atividades aeróbicas; distanciamento entre as pessoas de 4 metros lineares e entre os aparelhos de 15 metros quadrados; e utilização de máscara de proteção, entre outras medidas.
Segundo a secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro, estas regras foram construídas com a ajuda de diferentes setores, incluindo a saúde.
Em entrevista à jornalista Fernanda Queiroz, na CBN Vitória, Lenise Loureiro destacou que a confirmação, no entanto, da reabertura, se dará somente após a reunião do governo do Estado de análise do Mapa de Risco para a Covid-19, que deve ocorrer ainda esta sexta-feira (22).
A Associação das Academias de Ginástica do Espírito Santo (Acages) destaca que os empresários do setor de academias de ginástica fizeram todas as adequações propostas pelo governo do Estado na última conversa, mas, diante das novas regras impostas, como a abertura do espaço para somente 5 pessoas por horário, a abertura fica inviável.
Segundo o setor, com base na reunião anterior no dia 11 de maio , os proprietários realizaram investimentos altos para viabilizar a reabertura nos próximos dias, mas tudo foi perdido. Isso, somado com a falta de acesso às linhas de crédito, aumenta a instabilidade e as incertezas do segmento. A previsão, segundo a associação, é de que 50% das academias sejam fechadas e a taxa de desemprego cresça.
Com informações de Fernanda Queiroz, da CBN Vitória