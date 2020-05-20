Decisão sobre reabertura de academias sairá na sexta, diz Casagrande

Em nova coletiva de imprensa realizada na tarde desta quarta-feira (20), o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, afirmou que a decisão sobre a reabertura das academias deve sair até esta sexta-feira (22).
Os estabelecimentos estão fechados desde o dia 19 de março, quando Casagrande aproveitou para recomendar que os capixabas praticassem exercícios físicos em casa, e que ajudassem a fiscalizar as academias. Naquela data, eram apenas 11 infectados por coronavírus no Estado.
PRESIDENTE QUIS AUTORIZAR REABERTURA
No dia 11 de maio, o presidente Jair Bolsonaro autorizou o funcionamento das academias, tornando a atividade um serviço essencial por decreto, porém decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) aponta que os governadores e prefeitos que teriam autonomia para decidir sobre as medidas para Estados e municípios em relação ao enfrentamento à pandemia da Covid-19.
Vários Estados, entre eles o Espírito Santo, afirmaram na época que ignorariam o decreto federal, e as academias permaneceram fechadas no Estado, por decisão do governador Renato Casagrande.
O QUE CASAGRANDE ANUNCIOU NESTA QUARTA
Além das academias, Casagrande também falou que os shoppings continuarão fechados. Ele também falou sobre a possibilidade de construir hospitais de campanha, sobre o que pensa do lockdown em alguns municípios, a nova matriz de risco e os boletins epidemiológicos. Veja a matéria completa.