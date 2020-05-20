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Coronavírus no ES

Decisão sobre reabertura de academias sairá na sexta, diz Casagrande

Governador disse que planos para que a reabertura ocorra são analisados, mas que decisão ainda não está fechada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2020 às 19:35

Publicado em 20 de Maio de 2020 às 19:35

Coronavírus: Academias ficarão fechadas em Linhares
Decisão sobre reabertura de academias no ES deve sair até sexta-feira (22) Crédito: Freepik
Em nova coletiva de imprensa realizada na tarde desta quarta-feira (20), o governador do Espírito SantoRenato Casagrande, afirmou que a decisão sobre a reabertura das academias deve sair até esta sexta-feira (22).
Os estabelecimentos estão fechados desde o dia 19 de março, quando Casagrande aproveitou para recomendar que os capixabas praticassem exercícios físicos em casa, e que ajudassem a fiscalizar as academias. Naquela data, eram apenas 11 infectados por coronavírus no Estado.

PRESIDENTE QUIS AUTORIZAR REABERTURA

No dia 11 de maio, o presidente Jair Bolsonaro autorizou o funcionamento das academias, tornando a atividade um serviço essencial por decreto, porém decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) aponta que os governadores e prefeitos que teriam autonomia para decidir sobre as medidas para Estados e municípios em relação ao enfrentamento à pandemia da Covid-19.

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Vários Estados, entre eles o Espírito Santo, afirmaram na época que ignorariam o decreto federal, e as academias permaneceram fechadas no Estado, por decisão do governador Renato Casagrande.

O QUE CASAGRANDE ANUNCIOU NESTA QUARTA

Além das academias, Casagrande também falou que os shoppings continuarão fechados. Ele também falou sobre a possibilidade de construir hospitais de campanha, sobre o que pensa do lockdown em alguns municípios, a nova matriz de risco e os boletins epidemiológicos. Veja a matéria completa.

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