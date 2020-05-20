Decisão sobre reabertura de academias sairá na sexta, diz Casagrande

No dia 11 de maio, o presidente Jair Bolsonaro autorizou o funcionamento das academias, tornando a atividade um serviço essencial por decreto, porém decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) aponta que os governadores e prefeitos que teriam autonomia para decidir sobre as medidas para Estados e municípios em relação ao enfrentamento à pandemia da Covid-19.