Academias, barbearias e salões de beleza continuarão fechados, diz Doria

Governador de São Paulo, João Doria Crédito: Sergio Andrade/Governo de São Paulo

O governador João Doria (PSDB) afirmou nesta quarta-feira (13) que academias de ginástica, salões de beleza e barbearias devem continuar fechadas no estado de São Paulo.

A declaração foi dada em coletiva no Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi, zona oeste de São Paulo.

A inclusão pelo governo de Jair Bolsonaro (sem partido) de academias, salões de beleza e barbearias como atividades essenciais durante a pandemia do novo coronavírus levou a reações de governadores, que disseram que não vão seguir a orientação.

"Sobre o decreto presidencial relativo a academias de ginástica e salões de beleza, aqui em São Paulo o governo respeita e ouve o seu secretário da Saúde, o seu comitê da Saúde. Comitê de saúde e secretário indicam que ainda não temos condições sanitárias seguras para autorizar a abertura academias, salões de beleza e barbearias neste momento", disse Doria.

"Nosso maior respeito por esses profissionais é garantir a sua vida, sua existência e sua saúde", acrescentou.