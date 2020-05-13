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"Atividades essenciais"

Academias, barbearias e salões de beleza continuarão fechados, diz Doria

A inclusão pelo governo de Jair Bolsonaro de academias, salões de beleza e barbearias como atividades essenciais durante a pandemia do novo coronavírus levou a reações de governadores, que disseram que não vão seguir a orientação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mai 2020 às 16:08

Publicado em 13 de Maio de 2020 às 16:08

Governador de São Paulo, João Doria
Governador de São Paulo, João Doria Crédito: Sergio Andrade/Governo de São Paulo
O governador João Doria (PSDB) afirmou nesta quarta-feira (13) que academias de ginástica, salões de beleza e barbearias devem continuar fechadas no estado de São Paulo.
A declaração foi dada em coletiva no Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi, zona oeste de São Paulo.
A inclusão pelo governo de Jair Bolsonaro (sem partido) de academias, salões de beleza e barbearias como atividades essenciais durante a pandemia do novo coronavírus levou a reações de governadores, que disseram que não vão seguir a orientação.

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"Sobre o decreto presidencial relativo a academias de ginástica e salões de beleza, aqui em São Paulo o governo respeita e ouve o seu secretário da Saúde, o seu comitê da Saúde. Comitê de saúde e secretário indicam que ainda não temos condições sanitárias seguras para autorizar a abertura academias, salões de beleza e barbearias neste momento", disse Doria.
"Nosso maior respeito por esses profissionais é garantir a sua vida, sua existência e sua saúde", acrescentou.
Segundo Doria, até dia 31 de maio nenhuma alteração será feita na quarentena de São Paulo.

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