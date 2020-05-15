As academias que funcionam no Espírito Santo vão continuar fechadas pelo menos até o próximo dia 23. É o que prevê novo decreto do governo do Estado, que será publicado em edição especial neste sábado (16), como medida de controle do novo coronavírus em território capixaba.
Academias do ES vão continuar fechadas até o próximo dia 23
O governador Renato Casagrande não se manifestou nesta sexta-feira (15) a respeito da decisão, mas já havia mencionado em outros momentos sobre a dificuldade de estabelecer protocolos para liberar as academias, uma vez que há um contato muito próximo entre os frequentadores e profissionais, e também por conta da utilização dos equipamentos de maneira compartilhada.
O presidente Jair Bolsonaro autorizou o funcionamento das academias, tornando a atividade um serviço essencial por decreto, porém decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) aponta que os governadores e prefeitos têm autonomia para decidir sobre as medidas para Estados e municípios em relação ao enfrentamento à pandemia da Covid-19.
A decisão foi tomada em reunião na tarde desta sexta-feira (15), durante a qual também foi definido o novo mapa de risco do Espírito Santo, no qual os municípios estão classificados conforme a disseminação da Covid-19. Presidente Kennedy se junta a cidades da Grande Vitória e a Santa Teresa, com maior risco de transmissão da doença e medidas mais rigorosas que passam a valer a partir da próxima segunda-feira (18).