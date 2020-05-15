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Coronavírus no ES

Academias do ES vão continuar fechadas até o próximo dia 23

Decreto será publicado em edição especial do Diário Oficial, prorrogando a suspensão do funcionamento dos estabelecimentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2020 às 20:19

Publicado em 15 de Maio de 2020 às 20:19

As academias estão fechadas desde quinta-feira no ES por causa do coronavírus
As academias são locais onde o risco de transmissão do novo coronavírus é alto na avaliação do governo do Estado Crédito: Divulgação
As academias que funcionam no Espírito Santo vão continuar fechadas pelo menos até o próximo dia 23. É o que prevê novo decreto do governo do Estado, que será publicado em edição especial neste sábado (16), como medida de controle do novo coronavírus em território capixaba. 
Academias do ES vão continuar fechadas até o próximo dia 23
O governador Renato Casagrande não se manifestou nesta sexta-feira (15) a respeito da decisão, mas já havia mencionado em outros momentos sobre a dificuldade de estabelecer protocolos para liberar as academias, uma vez que há um contato muito próximo entre os frequentadores e profissionais, e também por conta da utilização dos equipamentos de maneira compartilhada.

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O presidente Jair Bolsonaro autorizou o funcionamento das academias, tornando a atividade um serviço essencial por decreto, porém decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) aponta que os governadores e prefeitos  têm autonomia para decidir sobre as medidas para Estados e municípios em relação ao enfrentamento à pandemia da Covid-19. 
A decisão foi tomada em reunião na tarde desta sexta-feira (15), durante a qual também foi definido o novo mapa de risco do Espírito Santo, no qual os municípios estão classificados conforme a disseminação da Covid-19. Presidente Kennedy se junta a cidades da Grande Vitória e a Santa Teresa, com maior risco de transmissão da doença e medidas mais rigorosas que passam a valer a partir da próxima segunda-feira (18).

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