Academias do ES vão continuar fechadas até o próximo dia 23

As academias são locais onde o risco de transmissão do novo coronavírus é alto na avaliação do governo do Estado

A decisão foi tomada em reunião na tarde desta sexta-feira (15), durante a qual também foi definido o novo mapa de risco do Espírito Santo, no qual os municípios estão classificados conforme a disseminação da Covid-19. Presidente Kennedy se junta a cidades da Grande Vitória e a Santa Teresa, com maior risco de transmissão da doença e medidas mais rigorosas que passam a valer a partir da próxima segunda-feira (18).