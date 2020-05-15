Coronavírus: Espírito Santo registra 260 mortes e 6.198 casos confirmados

Em todo o país, novos médicos fazem treinamento para tratamento de covid-19 Crédito: Rovena Rosa / Agência Brasil

O número de pacientes curados de Covid-19 também aumentou. Já são 2.503 pessoas que superaram o vírus. Nas últimas 24 horas, 217 pessoas foram saradas. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 4,19% . Até o momento já foram realizados 26.002 testes da doença em todo o Estado.

Com 1.305 registros, Vila Velha é o município com mais casos de Covid-19 no Estado, seguida por Serra (1.230), Vitória (1.088) e Cariacica (846). Entre os bairros, Jardim Camburi lidera o ranking de registros com 170 diagnósticos positivos para a doença. Em Vila Velha, Praia da Costa já chegou a 163, e Itapuã a 113 casos.

Previna-se

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.