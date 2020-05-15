Coronavírus: Espírito Santo registra 260 mortes e 6.198 casos confirmados

O Espírito Santo atingiu a marca de 260 mortos e 6.198 casos confirmados de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus. Os números foram atualizados no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), na tarde desta sexta-feira (15). De acordo com os dados divulgados, nas últimas 24 horas foram constatados 11 óbitos e 385 novos casos.
O número de pacientes curados de Covid-19 também aumentou. Já são 2.503 pessoas que superaram o vírus. Nas últimas 24 horas, 217 pessoas foram saradas. A taxa de letalidade no Espírito Santo é de 4,19% . Até o momento já foram realizados 26.002 testes da doença em todo o Estado.
Com 1.305 registros, Vila Velha é o município com mais casos de Covid-19 no Estado, seguida por Serra (1.230), Vitória (1.088) e Cariacica (846). Entre os bairros, Jardim Camburi lidera o ranking de registros com 170 diagnósticos positivos para a doença. Em Vila Velha, Praia da Costa já chegou a 163, e Itapuã a 113 casos.
Previna-se
Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
- Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.