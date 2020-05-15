Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Repercussão

'É criptonita pura', diz secretário do ES sobre gestão de Bolsonaro

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, se manifestou sobre a saída de Nelson Teich do Ministério da Saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2020 às 15:10

Publicado em 15 de Maio de 2020 às 15:10

Secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes aponta vantagens no modelo de fundação estatal
Secretário Nésio Fernandes criticou a postura do presidente  Crédito: Tati Beling/Ales
"É criptonita pura", diz secretário do ES sobre gestão de Bolsonaro
secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, fez críticas ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) após o anúncio do pedido de demissão do ministro da Saúde, Nelson Teich. Nesta sexta (15), o governador Renato Casagrande (PSB) comentou que o Brasil está à deriva no enfrentamento da crise do novo coronavírus. A saída de Teich ocorre antes de completar um mês no cargo. Ele havia substituído Luiz Henrique Mandetta.
Em publicação no Twitter, Nésio sugeriu que nem mesmo o super-homem, herói dos quadrinhos e do cinema, seria capaz de resistir às pressões políticas após aceitar o cargo no governo federal.  "Coloque o super-man de Ministro da Saúde no Brasil e com o teto baixo deste governo ele não consegue nem ficar de pé, muito menos de voar.  Este governo é criptonita pura". Na trama, "criptonita" é um mineral capaz de enfraquecer o super-homem.
A presidente do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Espírito Santo (Cosems-ES), Cátia Lisboa, avaliou que a saída do ministro prejudica a condução das políticas públicas ligadas à saúde. Ela afirma que neste cenário o Cosems-ES reafirma o protagonismo no apoio aos municípios.
"No momento em que o SUS enfrenta uma crise sanitária sem precedentes, vivemos uma descontinuidade de ações e diretrizes no âmbito federal, que podem comprometer o financiamento para os municípios, trazendo implicações no custeio e investimento da assistência. Estamos diante uma guerra contra um exército inimigo, silencioso e invisível", lamentou.

Veja Também

As divergências com Bolsonaro que levaram Nelson Teich a pedir demissão

Veja o que dizem os parlamentares do ES sobre saída de Teich da Saúde

Veja Também

Coronavírus: por que o uso da cloroquina virou bandeira de Bolsonaro

Em meio à pandemia, caravana de capixabas vai a Brasília apoiar Bolsonaro

Vice-líder de Bolsonaro, deputado do ES critica governadores por coronavírus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados