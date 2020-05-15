Secretário Nésio Fernandes criticou a postura do presidente Crédito: Tati Beling/Ales

Your browser does not support the audio element. "É criptonita pura", diz secretário do ES sobre gestão de Bolsonaro

Em publicação no Twitter, Nésio sugeriu que nem mesmo o super-homem, herói dos quadrinhos e do cinema, seria capaz de resistir às pressões políticas após aceitar o cargo no governo federal. "Coloque o super-man de Ministro da Saúde no Brasil e com o teto baixo deste governo ele não consegue nem ficar de pé, muito menos de voar. Este governo é criptonita pura". Na trama, "criptonita" é um mineral capaz de enfraquecer o super-homem.

Coloque o super-man de Ministro da Saúde no Brasil e com o teto baixo deste governo ele não consegue nem ficar de pé, muito menos voar.



Este governo é criptonita pura. — Nésio Fernandes de Medeiros Junior (@dr_nesio) May 15, 2020

A presidente do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Espírito Santo (Cosems-ES), Cátia Lisboa, avaliou que a saída do ministro prejudica a condução das políticas públicas ligadas à saúde. Ela afirma que neste cenário o Cosems-ES reafirma o protagonismo no apoio aos municípios.