"É criptonita pura", diz secretário do ES sobre gestão de Bolsonaro
O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, fez críticas ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) após o anúncio do pedido de demissão do ministro da Saúde, Nelson Teich. Nesta sexta (15), o governador Renato Casagrande (PSB) comentou que o Brasil está à deriva no enfrentamento da crise do novo coronavírus. A saída de Teich ocorre antes de completar um mês no cargo. Ele havia substituído Luiz Henrique Mandetta.
Em publicação no Twitter, Nésio sugeriu que nem mesmo o super-homem, herói dos quadrinhos e do cinema, seria capaz de resistir às pressões políticas após aceitar o cargo no governo federal. "Coloque o super-man de Ministro da Saúde no Brasil e com o teto baixo deste governo ele não consegue nem ficar de pé, muito menos de voar. Este governo é criptonita pura". Na trama, "criptonita" é um mineral capaz de enfraquecer o super-homem.
A presidente do Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Espírito Santo (Cosems-ES), Cátia Lisboa, avaliou que a saída do ministro prejudica a condução das políticas públicas ligadas à saúde. Ela afirma que neste cenário o Cosems-ES reafirma o protagonismo no apoio aos municípios.
"No momento em que o SUS enfrenta uma crise sanitária sem precedentes, vivemos uma descontinuidade de ações e diretrizes no âmbito federal, que podem comprometer o financiamento para os municípios, trazendo implicações no custeio e investimento da assistência. Estamos diante uma guerra contra um exército inimigo, silencioso e invisível", lamentou.