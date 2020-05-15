Casagrande sobre demissão de ministro da Saúde: 'Estamos à deriva'

Renato Casagrande diz que o presidente deve deixar o Ministério da Saúde agir no combate ao novo coronavírus

"A saída de mais um ministro da saúde em meio a pandemia, mostra como estamos à deriva no enfrentamento à crise por parte do governo federal. Ou o PR (presidente) deixa o ministério agir, segundo as orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde) ou vamos perder cada vez mais brasileiros", afirmou, no Twitter.