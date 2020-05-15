Casagrande sobre demissão de ministro da Saúde: 'Estamos à deriva'

O governador Renato Casagrande (PSB) se manifestou nas redes sociais, na manhã desta sexta-feira (15), sobre o pedido de demissão do ministro da Saúde, Nelson Teich. Para o chefe do Poder Executivo estadual, a saída de mais um ministro revela dificuldades do governo federal no enfrentamento da crise provocada pelo novo coronavírus.
"A saída de mais um ministro da saúde em meio a pandemia, mostra como estamos à deriva no enfrentamento à crise por parte do governo federal. Ou o PR (presidente) deixa o ministério agir, segundo as orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde) ou vamos perder cada vez mais brasileiros", afirmou, no Twitter.
A demissão de Teich ocorre antes de completar um mês no cargo. Essa é a segunda saída de um ministro da Saúde em meio à pandemia do coronavírus. O oncologista havia substituído Luiz Henrique Mandetta, exonerado da pasta no mês passado.
Casagrande já criticou, em algumas ocasiões, a atuação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) durante a pandemia do novo coronavírus. O governador afirmou que o comportamento do governo federal, de ser contra o isolamento social, atrapalha; e que alimentar o enfrentamento político dificulta o trabalho neste momento, por exemplo.