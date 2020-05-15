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Repercussão

Casagrande sobre demissão de ministro da Saúde: 'Estamos à deriva'

O governador do Espírito Santo disse que a saída de mais um ministro revela dificuldades do governo federal no enfrentamento da crise provocada pelo novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2020 às 12:52

Publicado em 15 de Maio de 2020 às 12:52

Renato Casagrande durante o pronunciamento do dia 13 de maio
Renato Casagrande diz que o presidente deve deixar o Ministério da Saúde agir no combate ao novo coronavírus Crédito: Reprodução | Redes Sociais
O governador Renato Casagrande (PSB) se manifestou nas redes sociais, na manhã desta sexta-feira (15),  sobre o pedido de demissão do ministro da Saúde, Nelson Teich. Para o chefe do Poder Executivo estadual, a saída de mais um ministro revela dificuldades do governo federal no enfrentamento da crise provocada pelo novo coronavírus.
"A saída de mais um ministro da saúde em meio a pandemia, mostra como estamos à deriva no enfrentamento à crise por parte do governo federal. Ou o PR (presidente) deixa o ministério agir, segundo as orientações da OMS (Organização Mundial da Saúde) ou vamos perder cada vez mais brasileiros", afirmou, no Twitter. 
demissão de Teich ocorre antes de completar um mês no cargo. Essa é a segunda saída de um ministro da Saúde em meio à pandemia do coronavírus. O oncologista havia substituído Luiz Henrique Mandetta, exonerado da pasta no mês passado. 
Casagrande já criticou, em algumas ocasiões, a atuação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) durante a pandemia do novo coronavírus. O governador afirmou que o comportamento do governo federal, de ser contra o isolamento social, atrapalha; e que alimentar o enfrentamento político dificulta o trabalho neste momento, por exemplo. 

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