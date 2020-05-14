'Alimentar o enfrentamento dificulta o trabalho na pandemia', diz Casagrande

O governador Renato Casagrande rebateu declaração do presidente da República Crédito: Reprodução Youtube

"O diálogo sincero é o único caminho para, prioritariamente, preservarmos vidas e também empregos. Alimentar o enfrentamento, como tem feito o presidente Bolsonaro, dificulta ainda mais o trabalho durante esta pandemia", disse Casagrande, no Twitter.

O diálogo sincero é o único caminho para, prioritariamente, preservarmos vidas e também empregos. Alimentar o enfrentamento, como tem feito o presidente Bolsonaro, dificulta ainda mais o trabalho durante esta pandemia. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) May 14, 2020

Mais cedo, na saída do Palácio da Alvorada, Bolsonaro fez um apelo aos governadores pela reabertura do comércio e disse que, caso contrário, "vamos morrer de fome". O presidente afirmou que está pronto para conversar com os chefes de governo estaduais sobre o tema.

"Tem que reabrir, nós vamos morrer de fome. A fome mata, a fome mata! Então, [é] o apelo que eu faço aos governadores: revejam essa política, eu estou pronto para conversar. Vamos preservar vidas, vamos. Mas dessa forma, o preço lá na frente serão centenas a mais de vidas que vamos perder, por causa dessas medidas absurdas de fechar tudo", declarou Bolsonaro.

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