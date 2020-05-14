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Coronavírus

'Alimentar o enfrentamento dificulta o trabalho na pandemia', diz Casagrande

Nas redes sociais, o governador do ES disse que esta é a postura de Bolsonaro. Mais cedo, o presidente voltou a criticar as restrições impostas pelos governadores e afirmou que está pronto para conversar com eles
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 mai 2020 às 12:28

Publicado em 14 de Maio de 2020 às 12:28

Renato Casagrande realizou pronunciamento de aproximadamente cerca de 20 minutos nesta quarta-feira (6)
O governador Renato Casagrande rebateu declaração do presidente da República Crédito: Reprodução Youtube
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), voltou a rebater Jair Bolsonaro (sem partido) pelas redes sociais. Em publicação na manhã desta quinta-feira (14), o chefe do Executivo estadual afirmou que a postura do presidente de "alimentar o enfrentamento" dificulta ainda mais o trabalho durante a pandemia do novo coronavírus. A afirmação foi feita após nova rodada de críticas de Bolsonaro a medidas restritivas adotadas pelos governadores
"O diálogo sincero é o único caminho para, prioritariamente, preservarmos vidas e também empregos. Alimentar o enfrentamento, como tem feito o presidente Bolsonaro, dificulta ainda mais o trabalho durante esta pandemia", disse Casagrande, no Twitter.
Mais cedo, na saída do Palácio da Alvorada, Bolsonaro fez um apelo aos governadores pela reabertura do comércio e disse que, caso contrário, "vamos morrer de fome". O presidente afirmou que está pronto para conversar com os chefes de governo estaduais sobre o tema.
"Tem que reabrir, nós vamos morrer de fome. A fome mata, a fome mata! Então, [é] o apelo que eu faço aos governadores: revejam essa política, eu estou pronto para conversar. Vamos preservar vidas, vamos. Mas dessa forma, o preço lá na frente serão centenas a mais de vidas que vamos perder, por causa dessas medidas absurdas de fechar tudo", declarou Bolsonaro.

DIVERGÊNCIAS

Desde o início da pandemia, Bolsonaro tem se manifestado contra o isolamento social como forma de combate ao coronavírus e atacado as medidas restritivas impostas pelos chefes dos governos dos Estados. Por outro lado, os governadores têm insistido na política de distanciamento para conter a transmissão do vírus e evitar um colapso do sistema público de saúde. 
Em diversas ocasiões neste período, Casagrande rebateu as declarações do presidente. Em abril, afirmou que Bolsonaro não mostrava preocupação com a vida dos brasileiros, ao insistir na reabertura do comércio. Em evento no início deste mês, o governador disse que a Covid-19 não é uma "gripezinha", em referência a uma fala do presidente em que comparou a doença provocada pelo novo coronavírus com um gripe comum.

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