'Não precisamos de milagre, precisamos de atitude', diz Casagrande

Ao defender o isolamento social, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), reagiu, nesta quarta-feira (29), à declaração do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sobre o combate ao novo coronavírus. Sem citar o nome do chefe do governo federal em publicação nas redes sociais, Casagrande alfinetou: "Não precisamos de milagre, precisamos de atitude". Nesta terça-feira (28), Bolsonaro, ao ser questionado sobre o número de mortes por coronavírus no país, lamentou, mas disse que não tinha o que fazer. "Eu sou Messias, mas não faço milagre", afirmou.
Na terça, o Brasil bateu o recorde diário de mortes registradas e ultrapassou o número de óbitos da China. No último boletim, o número de mortes era de 5.017, sendo 474 delas registradas entre segunda e terça, segundo o Ministério da Saúde. "E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre", ironizou o presidente, na porta do Palácio da Alvorada.
"O que devemos fazer em época de pandemia é dar nossa contribuição para ampliar o isolamento social", escreveu Casagrande em sua página no Twitter. "Se for necessário sair para uma ação essencial, vamos manter o distanciamento, usar máscara e adotar procedimentos de higiene. Não precisamos de milagre, precisamos de atitude."
Não é a primeira vez que o governador reage a uma declaração ou medida do presidente. No início da pandemia, Casagrande chamou de irresponsável o discurso de Bolsonaro em um pronunciamento em que questionava as medidas de restrição de outros governadores. Ele já declarou que o presidente "mais atrapalha do que ajuda" e que já "perdeu as esperanças em Bolsonaro".
QUESTIONAMENTOS NA PUBLICAÇÃO
Na publicação no Twitter, as pessoas questionaram o fato de o governador defender o isolamento social e, ao mesmo tempo, ter anunciado, no último sábado (25), a previsão de flexibilização da abertura do comércio para o próximo dia 4. "Governador, como o senhor espera incentivar o isolamento social com a reabertura do comércio? Não é uma perspectiva contraditória?", perguntou uma internauta.
O secretário de Estado de Governo, Tyago Hoffmann, afirmou, em entrevista à TV Gazeta nesta quarta-feira (29), que o Executivo estadual mantém a defesa do isolamento social, para que seja possível a volta, com restrições, do funcionamento das lojas.
Em pronunciamento nesta terça-feira (28), Casagrande já havia dito que "a possibilidade de abrir o comércio não pode reduzir o isolamento". "Só poderemos, de fato, abrir o comércio se as pessoas se isolarem e pararem de interagir. Precisamos de 55% de isolamento. A vida humana está em primeiro lugar. Se colaborarmos, podemos avançar na (flexibilização da) atividade econômica, mas se não colaborarmos, não temos como avançar."
Também na terça-feira, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, disse que a abertura do comércio não está garantida, e que o governo avalia diariamente a curva de transmissão do novo coronavírus para tomar a decisão.