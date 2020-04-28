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'E daí? Quer que eu faça o quê?', diz Bolsonaro sobre mortos por coronavírus

Brasil ultrapassou a China no total de mortes por Covid-19 e Trump diz que país vive 'surto sério'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2020 às 20:23

Publicado em 28 de Abril de 2020 às 20:23

Presidente Jair Bolsonaro durante reunião do Conselho de Governo, nesta terça-feira (28)
Presidente Jair Bolsonaro durante reunião do Conselho de Governo, nesta terça-feira (28) Crédito: Isac Nobrega/PR
O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira (29) que lamenta, mas não tem o que fazer em relação ao novo recorde de mortes registradas em 24 horas, com 474 óbitos, ultrapassando a China no número total de óbitos pelo novo coronavírus.
"E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre?", afirmou, ao ser questionado sobre os números.
Bolsonaro disse que cabe ao ministro da Saúde, Nelson Teich, explicar os números.
O recorde diário anterior do Brasil era de 23 de abril, com 407 novas vítimas. O país é agora o 9º país com mais mortes no mundo. Segundo o boletim mais recente do Ministério da Saúde, ao todo 5.017 pessoas morreram por Covid-19. A China, por sua vez, registra 4.637 mortos, segundo a Universidade Johns Hopkins.

5.017

É o número de mortos por Covid-19 no Brasil
A primeira morte por coronavírus na China (e no mundo) foi confirmada em 11 de janeiro. No Brasil, a confirmação do primeiro óbito ocorreu em 17 de março.Em número de pessoas infectadas, o país tem 71.886 casos confirmados e está em 11º lugar, ainda atrás da China, que tem 83.938 casos.?

TRUMP

Também nesta terça, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o Brasil vive um "surto sério" de Covid-19. "O Brasil tem um surto sério, como vocês sabem. Eles também foram em outra direção que outros países da América do Sul, se você olhar os dados, vai ver o que aconteceu infelizmente com o Brasil", afirmou.

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