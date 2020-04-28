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Sob pressão

Após críticas, Teich convida secretários de Saúde para reunião

Teich tomou posse em 17 de abril e, desde então, não marcou nenhuma reunião com os secretários
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2020 às 12:43

Publicado em 28 de Abril de 2020 às 12:43

Nelson Teich durante apresentação pelo presidente Jair Bolsonaro como novo ministro da saúde em 16/04/2020
Nelson Teich Crédito: Marcello Casal/Agencia Brasil
Chamado de tutelado, distante e vacilante pelos secretários estaduais de Saúde por não marcar nenhuma reunião com eles desde que assumiu, como revelado pelo Painel, da Folha de S.Paulo, o ministro Nelson Teich (Saúde) marcou de encontrar pessoalmente com dois presidentes de conselhos de secretários.
Alberto Beltrame, secretário de Saúde do Pará e presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), e Wilames Freire, presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), farão reunião com Teich na quarta-feira (29), em Brasília.
"O convite do ministro é bem vindo, representa uma mudança de postura e gera a expectativa de ajuda concreta aos estados", diz Beltrame.
Na quinta-feira (30), o ministro falará com os demais secretários de Saúde por meio de videoconferência.

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Os secretários aprovaram a entrevista coletiva dada por Teich nesta segunda-feira (27). Eles disseram que, pela primeira vez, a nova gestão falou em priorizar vidas, em SUS, em estados e munícipios, em vez de falar de planilhas de custos administrativos e planos de retorno à normalidade.
Teich tomou posse em 17 de abril e, desde então, não marcou nenhuma reunião com os secretários, em um período em que os números do coronavírus atingem nível crítico em diversas regiões do Brasil.
Na gestão anterior, havia reuniões diárias com conselhos de secretários de saúde, frequentemente com a presença do então ministro, Luiz Henrique Mandetta.

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