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Pandemia

Trump cita 'grande surto' de coronavírus no Brasil e sugere restrição de voos

As declarações foram dadas a repórteres durante encontro com o governador da Flórida, Ron DeSantis, na Casa Branca
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2020 às 14:26

Publicado em 28 de Abril de 2020 às 14:26

Donald Trump
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump Crédito: Jim Bourg
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 28, que existe um "grande surto" de coronavírus no Brasil e sugeriu que pode haver restrições de voos com a América Latina, o que consequentemente incluiria o País. As declarações foram dadas a repórteres durante encontro com o governador da Flórida, Ron DeSantis, na Casa Branca.
DeSantis falou sobre o combate à pandemia de coronavírus no seu Estado e comentou que há uma expectativa de aumento no número de casos em algumas nações no exterior, citando como exemplo o Brasil. O próprio Trump então questionou DeSantis sobre se ele pensa em "cortar voos" do País. "Não necessariamente", respondeu o governador, sugerindo que pode ser pensada uma tecnologia, com testes para monitorar potenciais casos de passageiros contaminados para evitar essa circulação do vírus.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Trump disse que seu governo tem monitorado o quadro dos contágios em outros países. Ele citou a situação na América do Sul e sugeriu que pode haver restrições para voos dessa região. O presidente americano lembrou que recebeu críticas por ter restringido voos com a China, mas argumentou que a decisão se mostrou posteriormente correta, para conter a disseminação do coronavírus.

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