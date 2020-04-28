Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Avançam estudos que usam remédio antiartrite contra coronavírus
Covid-19

Avançam estudos que usam remédio antiartrite contra coronavírus

Os resultados precisam ser analisados e serão publicados em uma revista científica dentro de algumas semanas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2020 às 10:01

Publicado em 28 de Abril de 2020 às 10:01

Data: 12/03/2020 - Profissional em laboratório realiza teste de coronavírus. Freepik
Profissional em laboratório realiza teste de coronavírus Crédito: Freepik
Cientistas tiveram resultados promissores em testes de aplicação de remédios contra artrite reumatoide contra o novo coronavírus na França na última semana. Especialistas alertam, porém, que ainda faltam mais estudos.
O tocilizumabe, do laboratório Roche, reduziu "significativamente" a proporção de pacientes que tiveram de ser transferidos para terapia intensiva, ou morreram, em comparação com aqueles que receberam tratamento padrão. A informação foi dada pela Assistência Pública-Hospital de Paris (AP-HP), responsável pela pesquisa.
É o "primeiro estudo comparativo randomizado" que "demonstra benefício clínico" deste tratamento em pacientes de Covid-19 com infecção grave, disseram seus organizadores. O uso trabalha o fato de alguns pacientes com o novo coronavírus sofrerem um agravamento repentino de sua condição após vários dias, causando desconforto respiratório agudo. Fenômeno que está, provavelmente, ligado a uma reação imune excessiva do corpo, que é combatida pela substância.
Os resultados precisam ser "consolidados" e serão publicados em uma revista científica dentro de algumas semanas. Ao todo, 129 pessoas hospitalizadas em 13 hospitais foram incluídas no estudo. A AP-HP explica que decidiu divulgá-los agora "por razões de saúde pública".

Veja Também

'Pandemia de coronavírus está longe de acabar', repete diretor da OMS

Coronavírus: Rússia ultrapassa China e registra protestos

Europa tem menor número de mortos em semanas e abranda confinamento

Além disso, um estudo realizado pela firma de biotecnologia Regeneron Pharmaceuticals com a empresa farmacêutica francesa Sanofi S.A. detectaram que o remédio Kevzara, também contra artrite, pode ajudar os doentes em estágio avançado. Os dados mostram, porém, que o remédio não ajudou pacientes considerados graves, os que precisam de ventilação mecânica ou estão na UTI.
Especialistas ouvidos pelo jornal O Estado de S. Paulo ressaltam que os dois medicamentos ainda não passaram por estudos de rigor científico e foram testados em um número reduzido de pessoas. Por isso, ainda não é possível afirmar que ambos têm 100% de eficácia.
"Aguardamos os estudos para tirar a dúvida, porque o uso dessas medicações foi descrito de forma isolada. É preciso verificar também se o remédio é para todos", explica o infectologista Esper Kallás, do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da USP. 

Veja Também

Casagrande critica capixabas que ignoram isolamento social para lazer

Detran retoma atividades; veja como funcionará cada serviço no ES

Setpes entra com ação contra greve dos rodoviários em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados