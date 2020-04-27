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Pandemia

'Pandemia de coronavírus está longe de acabar', repete diretor da OMS

Ghebreyesus, diretor da Organização Mundial da Saúde também ressaltou que, para controlar o novo vírus, será necessário o desenvolvimento de uma vacina
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2020 às 14:28

Publicado em 27 de Abril de 2020 às 14:28

Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor da OMS
Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor da OMS Crédito: Divulgação/OMS
O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, reiterou nesta segunda-feira, dia 27, que a pandemia de Covid-19 está "longe de acabar" e disse que, para controlar o novo vírus, será necessário o desenvolvimento de uma vacina. Segundo a entidade, atualmente, existem cerca de 100 estudos diferentes para imunização - sete deles já em fase de testes em humanos.
"O desenvolvimento de uma vacina está sendo acelerado por causa dos trabalhos anteriores que OMS e parceiros realizaram ao longo de vários anos para vacinas para outros coronavírus, incluindo Sars e Mers", disse o dirigente durante entrevista coletiva, em Genebra, na Suíça.
Tedros também agradeceu China, Portugal e Vietnã por contribuições ao Plano de Resposta e Preparação Estratégica da entidade. "Estamos gratos também aos mais de 280 mil indivíduos, empresas e fundações que contribuíram para o fundo, que já arrecadou mais de US$ 200 milhões", destacou.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Responsável por coordenar a resposta da Organização à pandemia, Maria Kerkhove ressaltou que ainda não há evidências de que pessoas curadas da Covid-19 estejam totalmente imunes a uma nova infecção, mas disse que estudos estão sendo realizado nesse sentido.

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