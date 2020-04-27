Detran retoma atividades; veja como funcionará cada serviço no ES

Após paralisação devido à pandemia, alguns serviços presenciais do Dentran-ES vão voltar a funcionar Crédito: Divulgação

Por meio de uma publicação no Diário Oficial desta segunda-feira (27), o Departamento de Trânsito do Espírito Santo ( Detran-ES ) anunciou que vai retomar atividades que foram suspensas por causa da pandemia, mas seguindo protocolos rígidos para evitar a transmissão do novo coronavírus no Estado.

Os exames teóricos, por exemplo, voltarão a ser aplicados já a partir da próxima segunda-feira (4) em todo o território capixaba, respeitando a distância mínima de 1,5 metros entre os candidatos. Já as provas práticas serão retomadas no próximo dia 18 de maio na Grande Vitória . Abaixo, você confere como fica cada um dos serviços.

AULAS TEÓRICAS

As aulas teóricas permanecem suspensas, mas há a possibilidade delas serem feitas por meio da internet. No entanto, é necessário que o instrutor e os candidatos tenham câmeras que possibilitem a autenticação biométrica facial na abertura da aula e o monitoramento da permanência dos envolvidos durante a classe.

PROVAS TEÓRICAS

Por meio da internet, os exames teóricos para habilitação ou reciclagem vão voltar ser aplicados em todo o Espírito Santo já na próxima segunda-feira (4). O agendamento pode ser feito no site do Detran-ES , até dois dias úteis antes da data em que deseja realiza-lo. Por enquanto, quem estiver com sintomas gripais e integrantes do grupo de risco não poderão fazê-lo.

As provas serão aplicadas das 9h às 16h, respeitando o limite máximo de candidatos para que se possa manter a distância de 1,5 metros entre eles. Na maior sala disponível para tal fim no Estado, por exemplo, serão quatro pessoas por horário. Os participantes terão que usar máscaras e os locais deverão ser higienizados.

AULAS PRÁTICAS

Já a partir desta segunda-feira (27), as aulas práticas também serão permitidas. Porém, o instrutor e o aluno deverão higienizar as mãos antes do início, usar máscaras e deixar as janelas dos carros abertas durante todo o processo. No caso das aulas com motocicletas, o aluno deverá ter o próprio capacete.

Ao final de cada sessão, o veículo deverá ser limpo, principalmente as áreas de frequente contato com as mãos, como volante e maçanetas. Vale ressaltar que as pessoas que integram o grupo de risco para a Covid-19 (como idosos, hipertensos, diabéticos e portadores de doenças crônicas) não poderão, por enquanto, realizar as aulas.

Após as provas práticas, os veículos deverão ser higienizados com água e sabão ou com álcool 70% Crédito: freepik

PROVAS PRÁTICAS

As provas práticas para as categorias C e E e de quem precise de intérprete de libras ainda não serão agendadas. Por ora, alunos e instrutores do grupo de risco também não poderão participar de tais processos.

O horário e o número de inscrições serão limitados para evitar aglomerações. Todos os envolvidos deverão usar máscaras e os veículos precisarão ser higienizados entre as avaliações. No caso de exames para dirigir motocicleta, o aluno deverá usar um capacete próprio. O agendamento deve ser feito com, no mínimo, cinco dias úteis de antecedência.

EXAMES PSICOLÓGICOS E DE APTIDÃO FÍSICA

As clínicas credenciadas para fazer os testes psicológicos e os exames de aptidão física também já podem voltar a funcionar, respeitando diversos protocolos como higienização reforçada dos ambientes e equipamentos, distância mínima de 1,5 metros entre os envolvidos e intervalo de 15 minutos entre cada agendamento.

RENOVAÇÃO DA CNH

O motorista que precisa renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) deve fazer a solicitação no site do Detran-ES e seguir as respectivas orientações para dar continuidade ao processo. Vale lembrar que o prazo para renovação da CNH foi prorrogado por tempo indeterminado para aqueles documentos que venceram a partir do dia 19 de fevereiro deste ano.

RECICLAGEM DA CNH

As aulas de reciclagem para os motoristas que perderam o direito de dirigir continuam disponíveis apenas na modalidade de educação à distância (EAD). As empresas aptas a oferecê-las estão disponíveis em uma lista no site do Detran-ES.

SOLICITAÇÕES NOS CENTROS DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES (CFC)

Nas cidades de risco baixo ou moderado: os Centros de Formação de Condutores (CFCs) poderão atender candidatos para abertura de processos de habilitação e demais processos administrativos já a partir desta segunda-feira (27).

os Centros de Formação de Condutores (CFCs) poderão atender candidatos para abertura de processos de habilitação e demais processos administrativos já a partir desta segunda-feira (27). Nos municípios com risco alto: os CFCs vão continuar fechados, podendo realizar procedimentos administrativos de maneira remota.

PRAZO AMPLIADO PARA TIRAR A HABILITAÇÃO