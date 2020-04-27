Trabalhador poderá ser emprestado para outra empresa e manter salário

Ideia do governo federal é criar alternativa para evitar demissões Crédito: Serasa consumidor

O governo federal quer permitir a cessão de trabalhadores entre as empresas como forma de amenizar os impactos provocados pela pandemia do coronavírus . A prática, de acordo com especialistas, ainda não é permitida entre as companhias. Conforme informações divulgadas pelo Estadão, uma Medida Provisória (MP) já começou a ser elaborada pela equipe econômica, podendo entrar em vigor de forma imediata. A ideia da União é ampliar o leque de opções das organizações e dos empregados, evitando demissões.

Segundo a reportagem, com a nova MP, uma empresa poderá "emprestar" um trabalhador para outra por um prazo de até 120 dias, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, desde que o país ainda esteja em meio à pandemia. O decreto que declarou essa situação no Brasil tem vigência até 31 de dezembro.

Para que haja a cessão do funcionário, o acordo precisará estar formalizado por escrito. O objetivo de ceder um trabalhador, de acordo com a reportagem do Estadão, é dar garantias de que esse colaborador não seja demitido sem justa causa durante o período que estiver cedido para outra organização. Entretanto, a medida não vai valer para quem teve o contrato de trabalho suspenso.

O advogado trabalhista e professor da UVV Christiano Menegatti lembra que, pela legislação atual, não é permitida a cessão de funcionário para outras empresas. No entanto, ele alerta que uma mudança deste tipo precisa estar muito bem fundamentada pela Medida Provisória.

A nossa legislação não permite essa prática. Entretanto, o texto da MP precisa ser elaborado de forma que substancial, com todos os aspectos bem claros para não ficar sujeito a outras interpretações, como ocorreu com o texto da redução salarial. Esperamos que a Medida Provisória tenha a preocupação de fechar todas as arestas, evitando a insegurança jurídica, avalia Menegatti.

Ele avalia que a nova iniciativa do governo é positiva, pois evita o desemprego e ajuda empresas que sofreram grande impactos por conta da crise da Covid-19.

Uma mudança robusta como esta, que é a cessão de mão de obra, vai precisar ter critérios rígidos. Um dos pontos será quem terá a responsabilidade por este trabalhador, quem vai pagar o salário e o plano de saúde, por exemplo. Tudo isso precisa ser amplamente analisado para garantir a segurança desse funcionário, relata.

O advogado trabalhista Victor Passos Costa avalia como positiva a iniciativa do governo, como uma forma de manter o emprego e evitar demissões. Ele lembra que alguns setores estão sem atividade, como é o caso da rede hoteleira. Segundo o advogado, se formos pensar na prática, um empregado que atua na cozinha de um hotel pode ser cedido para trabalhar em um restaurante ou supermercado, por exemplo.

Esse funcionário deverá atuar na área que tenha a ver com o seu ramo de atividade. A Medida Provisória precisará dar garantias de que não haverá prejuízo a esse trabalhador, além de estabelecer um limite em relação a essa cessão, observa Passos Costa.

Recentemente, o governo federal publicou a Medida Provisória 936, que autoriza empresas e funcionários a negociarem acordos individuais ou coletivos de redução de jornada e salário ou a suspensão dos contratos de trabalho. A MP garante o pagamento de um benefício pelo governo, para evitar as perdas na remuneração.

ENTENDA

O governo quer, por meio de Medida Provisória, permitir a cessão de trabalhadores entre as empresas durante o período de pandemia do novo coronavírus. O texto já está sendo elaborado pelo Ministério da Economia e deve entrar em vigor com efeito imediato. A MP deve ser editada em breve.

COMO VAI FUNCIONAR

Uma companhia poderá ceder um funcionário a outra por um período de 120 dias, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. A prática valeria apenas durante o período de calamidade pública, com decreto vigente até 31 de dezembro de 2020.

Para ser emprestado para outra companhia, o trabalhador vai precisar concordar com a cessão e o acordo deve ser registrado por escrito. Durante o período que estiver em outra empresa, o funcionário tem a garantia de não ser demitido sem justa.

Quem teve o contrato de trabalho suspenso não será beneficiado pela transferência temporária. O governo não fará pagamentos para compensar a cessão.

SETORES

Continuam em atividade, e com grande demanda, os supermercados, vendas on-line e procura por entregas em domicílio. A produção de equipamentos de segurança também está em alta.

A alternativa do governo é fazer o deslocamento de mão de obra, permitindo que as empresas que estão em baixa evitem a demissão e as que estão em alta ganhem reforço para atender a demanda.

DIREITOS

A Medida Provisória vai garantir ao trabalhador cedido todas vantagens e direitos previstos no contrato de trabalho original. No entanto, a companhia que solicitou o trabalhador poderá fazer um acerto mais vantajoso para o empregado.

O funcionário vai receber o mesmo salário, mas caso haja um aumento na jornada de trabalho, ele receberá na mesma proporção.

EMPRESAS

Para o caso da empresa precisar do trabalhador cedido para atividades noturnas ou em condições insalubres, em condições diferentes às do contrato original, o funcionário terá que concordar com os termos. Para estes casos, haverá pagamento adicional.

A companhia que cede o funcionário vai continuar a ser a responsável pelo pagamento em dia de todos os tributos e contribuições que incidem sobre a folha, como contribuição previdenciária e recolhimento do FGTS, mas terá direito ao reembolso pela empresa que fez a requisição.