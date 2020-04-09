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Especialista explica direitos dos trabalhadores que terão salários reduzidos

Corte de jornada e salário e até suspensão dos contratos de trabalhos são permitidos em MP do governo. Entenda como vai funcionar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2020 às 14:09

Publicado em 09 de Abril de 2020 às 14:09

corte das jornadas e salários ou mesmo a suspensão dos contratos de trabalho são possibilidades que o governo abriu temporariamente para empresas que estão passando por dificuldades em função da pandemia da Covid-19. A medida deixou muitos trabalhadores apreensivos e com dúvidas acerca dos direitos e de como vai ficar a remuneração.
O advogado Victor Queiroz Passos Costa, especialista em Direito Empresarial e sócio da Passos Costa Advogados, participou de transmissão ao vivo no Instagram e no portal de A Gazeta sobre os direitos desses trabalhadores, como tem que ser feita essa negociação e em que casos a medida pode ser aplicar.
A live foi mediada pelo repórter de Economia Geraldo Campos Jr e está disponível na íntegra no instagram @agazetaes.

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