Especialista explica direitos dos trabalhadores que terão salários reduzidos

O corte das jornadas e salários ou mesmo a suspensão dos contratos de trabalho são possibilidades que o governo abriu temporariamente para empresas que estão passando por dificuldades em função da pandemia da Covid-19. A medida deixou muitos trabalhadores apreensivos e com dúvidas acerca dos direitos e de como vai ficar a remuneração.
O advogado Victor Queiroz Passos Costa, especialista em Direito Empresarial e sócio da Passos Costa Advogados, participou de transmissão ao vivo no Instagram e no portal de A Gazeta sobre os direitos desses trabalhadores, como tem que ser feita essa negociação e em que casos a medida pode ser aplicar.
A live foi mediada pelo repórter de Economia Geraldo Campos Jr e está disponível na íntegra no instagram @agazetaes.