Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Setpes entra com ação contra greve dos rodoviários em Vitória
Atividades paralisadas

Setpes entra com ação contra greve dos rodoviários em Vitória

Mesmo com ação contrária, o sindicato informa que o movimento grevista vai continuar nesta terça-feira (26)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2020 às 19:45

Publicado em 27 de Abril de 2020 às 19:45

Ônibus do sistema municipal de Vitória não saíram das garagens
Ônibus do sistema municipal de Vitória não saíram das garagens Crédito: Reprodução | TV Gazeta
O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Setpes) informou nesta segunda-feira (27) que ingressou com uma medida judicial para a suspender a greve dos rodoviários. Motoristas e cobradores que trabalham nas três viações responsáveis pelo sistema de transporte municipal de Vitória estão com as atividades paralisadas.
A paralisação parcial do sistema municipal de Vitória, os chamados ônibus "verdinhos", teve início na última quinta-feira (23), quando os funcionários da Viação Tabuazeiro organizaram um protesto em função do atraso do pagamento de salários e do auxílio-alimentação.

Veja Também

Rodoviários iniciam paralisação total nos ônibus municipais de Vitória

Mas nesta segunda-feira, trabalhadores das viações Grande Vitória e Unimar se juntarem à paralisação como forma de apoiar o movimento feito pelos colegas.
O Setpes não deu mais detalhes sobre a ação judicial contra a greve. Mesmo com essa ação, o diretor do sindicato dos rodoviários, Miguel Leite, garantiu que a paralisação continua nesta terça-feira (28). A previsão é que os trabalhadores fechem as garagens.

ÔNIBUS LOTADOS

A consequência da paralisação foi a circulação de ônibus do Transcol lotados. Passageiros relataram que as linhas que passam por Vitória estavam ainda mais cheias por causa da greve no sistema municipal.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Salada com proteína: 3 receitas saudáveis e nutritivas para o jantar 
Professor, sala de aula, educação
STF estende piso nacional a professores temporários da educação básica da rede pública
Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados