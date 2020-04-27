Setpes entra com ação contra greve dos rodoviários em Vitória

O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Setpes) informou nesta segunda-feira (27) que ingressou com uma medida judicial para a suspender a greve dos rodoviários. Motoristas e cobradores que trabalham nas três viações responsáveis pelo sistema de transporte municipal de Vitória estão com as atividades paralisadas.
A paralisação parcial do sistema municipal de Vitória, os chamados ônibus "verdinhos", teve início na última quinta-feira (23), quando os funcionários da Viação Tabuazeiro organizaram um protesto em função do atraso do pagamento de salários e do auxílio-alimentação.
Mas nesta segunda-feira, trabalhadores das viações Grande Vitória e Unimar se juntarem à paralisação como forma de apoiar o movimento feito pelos colegas.
O Setpes não deu mais detalhes sobre a ação judicial contra a greve. Mesmo com essa ação, o diretor do sindicato dos rodoviários, Miguel Leite, garantiu que a paralisação continua nesta terça-feira (28). A previsão é que os trabalhadores fechem as garagens.
ÔNIBUS LOTADOS
A consequência da paralisação foi a circulação de ônibus do Transcol lotados. Passageiros relataram que as linhas que passam por Vitória estavam ainda mais cheias por causa da greve no sistema municipal.