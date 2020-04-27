Rodoviários iniciam paralisação total nos ônibus municipais de Vitória

Rodoviários da Viação Tabuazeiro protestam por falta de pagamento Crédito: Sindirodoviários

O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários) iniciou, na madrugada desta segunda-feira (27), uma paralisação total nos coletivos do Sistema Municipal de Vitória , os chamados ônibus verdinhos. A informação foi confirmada pelo presidente do Sindirodoviários, José Carlos Sales.

O movimento ocorre em protesto ao atraso de pagamento no salário de rodoviários da Tabuazeiro , uma das três empresas que operam os ônibus municipais da Capital. Desde a última quinta-feira (23), motoristas e cobradores da Tabuazeiro decidiram cruzar os braços, mas, nesta segunda-feira (27), a paralisação se estendeu às outras duas empresas que prestam o serviço em Vitória: Unimar e Grande Vitória.

Com decisão, não há ônibus verdinho circulando em Vitória, segundo o Sindirodoviários. A paralisação total não tem previsão para acabar, de acordo com o sindicato dos trabalhadores.

OUTRO LADO

A reportagem tenta contato com Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Setpes), que representa as viações que operam na Capital.

Na quinta-feira (23), em resposta à paralisação na Tabuazeiro, o Setpes informou que os ônibus do Sistema Municipal de Vitória perderam mais de 80% dos passageiros desde que o novo coronavírus chegou ao Estado e teve início o isolamento social. "Além disso, as empresas não recebem subsídio do governo, ou seja, a arrecadação é diretamente das passagens de ônibus", detalhou.

O sindicato patronal disse ainda que as empresas estão com arrecadação de apenas 20% do faturamento, o que inviabiliza o pagamento de todas as despesas para operação da frota. "O Setpes informa ainda que, junto à empresa Tabuazeiro, está buscando o melhor caminho para que as atividades sejam retomadas" , afirmou.