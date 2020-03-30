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Violência no Transcol

Homem usa máscara cirúrgica em assalto a passageiros de ônibus na Serra

O suspeito usava uma máscara no rosto, dando a impressão de que queria se proteger do novo coronavírus, mas que também poderia ajudá-lo a não ser identificado

Publicado em 30 de Março de 2020 às 12:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2020 às 12:30
Ônibus da linha 596 foi levado para a Delegacia Regional da Serra após o assalto
Ônibus da linha 596 foi levado para a Delegacia Regional da Serra após o assalto Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Um homem usou uma máscara cirúrgica, dessas que algumas pessoas tem usado na prevenção ao coronavírus, durante um assalto a um ônibus do Transcol, na manhã deste domingo (29), na Serra.
O ladrão embarcou no ônibus da linha 596 no Terminal de Carapina, e logo depois, na altura do bairro André Carloni, ele anunciou o assalto. Dos seis passageiros que estavam no veículo, quatro tiveram os celulares roubados.  O suspeito usava uma máscara no rosto, dando a impressão de que queria se proteger do novo coronavírus, mas que também poderia ajudá-lo a não ser identificado.  
"Ele deu sinal, olhei e percebi que ele já estava com a arma em punho e pegando o celular dos passageiros. Parei no ponto, ele continuou assaltando e ele disse para mim: não para não, senão vou sentar bala em cima de você", contou o motorista do coletivo, que preferiu não se identificar.

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Uma passageira ia visitar a mãe que não via há semanas por causa da quarentena do Coronavírus. Em razão do roubo, ela não a viu e nem sequer teve como se comunicar.
"Dá até vontade de chorar. Você compra uma coisa, você está pagando e não pode usufruir disso porque outras pessoas vão e pegam de você e você não pode fazer nada", lamenta ela.

MOTORISTA AGREDIDO DURANTE ASSALTO A LINHA 875

Também na manhã deste domingo, por volta das 6 horas, um motorista foi agredido com uma coronhada na cabeça, depois que um assaltante embarcou na linha na 875 (Terminal de Jacaraípe / Terminal de Laranjeira via Avenida Talma Rodrigues) e ficou irritado ao não encontrar dinheiro no caixa.
De acordo com testemunhas, o ônibus saiu do Terminal de Laranjeiras em direção ao Terminal de Jacaraípe. Já os dois assaltantes embarcaram na altura do bairro Feu Rosa. Eles pagaram uma passagem e passaram juntos pela roleta. Pouco tempo depois, voltaram para frente e anunciaram o assalto. Era uma das primeiras viagens do dia e apenas uma passageira estava no coletivo. Sem conseguir o dinheiro que queria, o criminoso ficou irritado e agrediu o motorista.

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"Quando chegou próximo de Feu Rosa eles vieram para frente, exigiram o dinheiro da cobradora. Como eram as primeiras viagens e com poucos passageiros, não tinha dinheiro. Eles ficaram revoltados, um deles veio na minha direção com uma arma, me apontou a arma e pediu dinheiro. Eu disse que não tinha. Muito alterado, ele bateu com a arma na minha cabeça. Fiquei meio tonto, parei o veículo, eles desceram e foram para dentro do bairro", contou o motorista que pediu para não ser identificado.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar foram acionados, mas, com fortes dores na cabeça, o motorista não conseguiu esperar o socorro e decidiu dirigir até o Pronto Atendimento de Castelândia, na Serra, onde foi atendido.
Com informações da TV Gazeta

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