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Violência

Homem é esfaqueado por morador de rua dentro de bar em Santa Lúcia

De acordo com a polícia, a pedido do dono do bar, o homem dormia dentro do escritório do estabelecimento na tentativa de aumentar a segurança e evitar arrombamentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2020 às 10:49

Publicado em 30 de Março de 2020 às 10:49

Crime aconteceu no escritório de um bar de Vitória
Crime aconteceu no escritório de um bar de Vitória Crédito: Samy Ferreira/ TV Gazeta
Um homem, de 42 anos, foi esfaqueado por um morador de rua na madrugada desta segunda-feira (30) dentro de um bar em Santa Lúcia, em Vitória. O homem foi agredido por volta das 3 horas da manhã, quando fazia a segurança do local. 
De acordo com a polícia, a pedido do dono do bar, o homem dormia dentro do escritório do estabelecimento na tentativa de aumentar a segurança e evitar arrombamentos, uma vez que, por conta da pandemia de coronavírus, as ruas têm ficado mais desertas.
Durante a madrugada, um morador de rua invadiu o local. Ele e o funcionário do bar entraram em luta corporal. Na briga, o trabalhador levou quatro facadas e foi socorrido por moradores do bairro depois de gritar por ajuda. O Samu e a Polícia Militar foram chamada. 
O homem foi levado para o Hospital de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas, em Vitória, onde permanece em estado grave.  O morador de rua fugiu, aparentemente sem levar nada. 

MADRUGADA DE VIOLÊNCIA

Nas últimas 12 horas, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa registrou oito ocorrências na Grande Vitória. As pessoas foram vítimas de facadas ou arma de fogo. Os casos aconteceram entre a noite deste domingo (29) e o começo da manhã desta segunda (30), em diferentes locais da Grande Vitória.
Com informações da TV Gazeta.

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