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Horror no 1º andar

Homem invade condomínio e é morto em apartamento na Praia do Canto

Uma família, que mora no primeiro andar, foi surpreendida quando o invasor tentou entrar pela varanda do apartamento após pular o muro do prédio

Publicado em 26 de Março de 2020 às 07:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 07:17
Uma família viveu momentos de pânico e horror dentro de um apartamento localizado na Rua Madeira de Freitas, na Praia do Canto, em Vitória, na noite desta quarta-feira (25). Por volta das 22h30, após ser impedido pelo porteiro de invadir o prédio, um homem, que andava alterado pelas ruas do bairro, deixou na calçada uma camisa e um boné e escalou o muro de um prédio vizinho para ter acesso ao condomínio de apartamentos.
Ao entrar na área do condomínio, o homem escalou o prédio e teve acesso à varanda do primeiro andar. No apartamento estava um médico, a esposa, que também é médica, e as filhas, que foram alertados, aos gritos de vizinhos, que  invasor  ameaçava entrar no imóvel.

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Os moradores, então, tentaram impedir a entrada do invasor no apartamento. O homem tentou escapar indo em direção à varanda do segundo andar, mas foi segurado pelas pernas, momento em que desceu e entrou na varanda do primeiro andar após lutar com a família.
Segundo a polícia, após a luta corporal, o invasor foi morto com um golpe de faca no peito. Peritos e também policiais da DHPP estiveram no prédio e recolheram algumas imagens que mostram o momento que o homem invadiu o condomínio.
No muro do prédio vizinho ficaram as marcas de sangue do suspeito. Por causa disso, a polícia acredita que ele estava ferido antes de entrar no prédio.
Por volta da meia-noite, o corpo do homem, ainda sem identificação, foi tirado do apartamento e encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória. Já o médico foi levado para a delegacia para prestar depoimento. Ele pagou fiança de R$ 800 e foi liberado.

O QUE DIZ A POLÍCIA

Em nota, a Polícia Civil informa que o morador do apartamento foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória, onde, após os procedimentos apuratórios, foi autuado por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar, mas tão somente de defender a própria integridade física e da família. Ele foi liberado após pagamento de fiança.
O Inquérito Policial será encaminhado ao Ministério Público Estadual, que definirá pela denúncia ou arquivamento.
Com informações de Tiago Félix, da TV Gazeta

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