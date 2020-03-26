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Quarentena

Comerciantes colocam tapumes em lojas fechadas na Praia do Canto

Pânico e incertezas diante da paralisação do comércio durante a pandemia do novo coronavírus teria levado lojistas a tomar a atitude em bairro nobre de Vitória

Publicado em 26 de Março de 2020 às 19:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2020 às 19:00
Data: 26/03/2020 - ES - Vitória - Loja com tapumes na Rua Chapot Presvot, Praia do Canto, durante a pandemia do Covid-19
Loja com tapumes na Rua Chapot Presvot, Praia do Canto, durante a pandemia do Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva
Após o decreto do governo estadual, que determinou o fechamento temporário do comércio e atividades não essenciais no Espírito Santo, alguns comerciantes na Praia do Canto, em Vitória, colocaram tapumes para proteger suas lojas no bairro. 
Data: 26/03/2020 - ES - Vitória - Loja com tapumes na Rua Chapot Presvot, Praia do Canto, durante a pandemia do Covid-19
Tapumes foram colocados em algumas lojas na Praia do Canto após decreto de fechamento do comércio no ES Crédito: Carlos Alberto Silva
A  medida, que segundo o presidente da Associação Comercial da Praia do Canto, Cesar Saade, foi adotada por um número pequeno de lojistas, reflete o medo de alguns comerciantes diante da pandemia do coronavírus. 
"Se instaurou um pânico no comércio por causa da paralisação, principalmente no início, quando ninguém sabia o que ia acontecer. Isso levou algumas pessoas, de maneira preventiva, fazer uma proteção com tapume"
Cesar Saade - Presidente da Associação Comercial da Praia do Canto
Data: 26/03/2020 - ES - Vitória - Loja com tapumes na Rua Chapot Presvot, Praia do Canto, durante a pandemia do Covid-19
Alguns comerciantes colocaram tapumes nas lojas na Praia do Canto Crédito: Carlos Alberto Silva
Apesar da Associação de Comercial não se posicionar contra ou a favor dos tapumes, Cesinha acredita que a atitude de alguns lojistas pode gerar ainda mais pânico e causar uma falsa impressão de insegurança.
"Eu, enquanto empresário, acho que isso cria medo, porque imagina as pessoas que veem isso e não sabem do contexto, elas vão achar que tem um número alto de arrombamentos ao comércio e não tem. Faz uma semana que temos número 0 de ocorrências de crimes contra o patrimônio na Praia do Canto", afirmou.

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