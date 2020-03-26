Comerciantes colocam tapumes em lojas fechadas na Praia do Canto

Após o decreto do governo estadual, que determinou o fechamento temporário do comércio e atividades não essenciais no Espírito Santo, alguns comerciantes na Praia do Canto, em Vitória, colocaram tapumes para proteger suas lojas no bairro.
A medida, que segundo o presidente da Associação Comercial da Praia do Canto, Cesar Saade, foi adotada por um número pequeno de lojistas, reflete o medo de alguns comerciantes diante da pandemia do coronavírus.
"Se instaurou um pânico no comércio por causa da paralisação, principalmente no início, quando ninguém sabia o que ia acontecer. Isso levou algumas pessoas, de maneira preventiva, fazer uma proteção com tapume"
Apesar da Associação de Comercial não se posicionar contra ou a favor dos tapumes, Cesinha acredita que a atitude de alguns lojistas pode gerar ainda mais pânico e causar uma falsa impressão de insegurança.
"Eu, enquanto empresário, acho que isso cria medo, porque imagina as pessoas que veem isso e não sabem do contexto, elas vão achar que tem um número alto de arrombamentos ao comércio e não tem. Faz uma semana que temos número 0 de ocorrências de crimes contra o patrimônio na Praia do Canto", afirmou.