Comerciantes colocam tapumes em lojas fechadas na Praia do Canto

Loja com tapumes na Rua Chapot Presvot, Praia do Canto, durante a pandemia do Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva

Tapumes foram colocados em algumas lojas na Praia do Canto após decreto de fechamento do comércio no ES Crédito: Carlos Alberto Silva

A medida, que segundo o presidente da Associação Comercial da Praia do Canto, Cesar Saade, foi adotada por um número pequeno de lojistas, reflete o medo de alguns comerciantes diante da pandemia do coronavírus.

"Se instaurou um pânico no comércio por causa da paralisação, principalmente no início, quando ninguém sabia o que ia acontecer. Isso levou algumas pessoas, de maneira preventiva, fazer uma proteção com tapume" Cesar Saade - Presidente da Associação Comercial da Praia do Canto

Alguns comerciantes colocaram tapumes nas lojas na Praia do Canto Crédito: Carlos Alberto Silva

Apesar da Associação de Comercial não se posicionar contra ou a favor dos tapumes, Cesinha acredita que a atitude de alguns lojistas pode gerar ainda mais pânico e causar uma falsa impressão de insegurança.