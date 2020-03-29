PM e moradores entram em confronto após perseguição e acidente na Serra

Policiais Militares e moradores do bairro Central Carapina, na Serra , entraram em confronto na noite deste sábado (28). Em um vídeo compartilhado em redes sociais é possível ver viaturas, pessoas correndo, e até bombas explodindo próximo a uma praça do bairro. Ninguém foi detido.

Segundo a população local, moradores se revoltaram pois a polícia teria atropelado um motoboy que realizava serviços de entrega na região. Já a PM informou, em nota, que uma viatura foi atingida por um motociclista quando realizava uma perseguição a outro homem, que também estava em uma moto, e estaria portando uma arma de fogo.

Durante o atendimento ao motociclista, a polícia informou que foi cercada por moradores que começaram a lançar garrafas e pedras nos agentes, que solicitaram apoio e precisaram utilizar armas não letais para dispersar as pessoas. Ainda de acordo com a PM, uma viatura teve o vidro traseiro quebrado, além de arranhões na lataria durante a confusão.

A OCORRÊNCIA

De acordo com as informações enviadas pela Polícia Militar, militares foram abordados por um indivíduo na BR 101, na Serra, dizendo que teria visto um motociclista apontando uma arma de fogo para outra pessoa nas proximidades da rodovia.

Bairro Central Carapina, na Serra, onde houve confronto entre moradores e policiais militares Crédito: Reprodução TV Gazeta/Arquivo

Segundo a PM, as equipes seguiram em direção ao local relatado e avistaram uma moto que entrou em alta velocidade para o bairro Central Carapina ao perceber a presença da viatura. A nota diz que os policiais deram várias ordens de parada ao condutor da moto no intuito de realizar a abordagem, mas ele não obedeceu e continuou a fuga entrando na contramão e quase atropelando pedestres.

Já dentro do bairro, um outro motociclista atingiu a viatura ao tentar desviar do suspeito, segundo a nota. Durante o acompanhamento pelo bairro Central Carapina, os militares visualizaram outra moto se deslocando na direção oposta, onde quase colidiu contra a moto suspeita. No intuito de evitar a colisão entre as duas motocicletas, o condutor da segunda moto desviou e colidiu contra a viatura policial.

Ainda de acordo com a PM, foi priorizado o socorro à vítima com o acionamento do Corpo de Bombeiros, interrompendo o acompanhamento ao suspeito que estava em fuga. Várias pessoas foram ao local e, segundo a Polícia Militar, isso fez com que os militares orientassem que a vítima se mantivesse imóvel e aguardasse o apoio da ambulância.

Segundo a nota, a partir daí teve início o confronto. A população local não aceitou as orientações dos militares e, aglomeradas em torno da viatura, lançaram garrafas e pedras contra os policiais, necessitando solicitar apoio as outras equipes via rede de rádio. Diversas pessoas também se aglomeraram em volta dos militares com pedras, pneus, garrafas, gasolina e outros objetos, o que ocasionou o uso de equipamentos não letais para dispersar as pessoas.