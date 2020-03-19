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Linha 845

Dupla é presa após arrastão em ônibus do Transcol na Serra

Bandidos roubaram quatro celulares e tentaram fugir, mas acabaram presos. Episódio aconteceu na linha 845, que liga Costa Bela ao Terminal de Jacaraípe

Publicado em 19 de Março de 2020 às 10:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2020 às 10:42
Celulares roubados durante arrastão no Transcol foram recuperados pela polícia Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Cerca de 10 passageiros viveram momentos de tensão na noite desta quarta-feira (18), na Serra. Dois bandidos realizaram um arrastão na linha 845, que liga Costa Bela ao Terminal de Jacaraípe. A dupla roubou celulares e tentou fugir, mas acabou presa pela polícia.
Um promotor de vendas, de 20 anos, que estava no ônibus e teve o celular roubado, contou como tudo aconteceu. "Perto do Posto Mega, entraram dois rapazes, pularam a roleta e sentaram no final do ônibus. Em seguida, anunciaram o assalto. Pegaram o meu telefone e de mais duas pessoas", relatou.
Após o arrastão, os bandidos exigiram que o motorista parasse no ponto de ônibus. A dupla desceu e se escondeu em uma restinga na Praia de Capuba, que fica em Enseada de Jacaraipe. A equipe da Força Tática foi chamada e conseguiu encontrar os suspeitos.

LADRÃO TENTOU FUGIR

Algemados pela polícia, os dois eram conduzidos para a viatura quando um dos rapazes deu uma cabeçada no policial e fugiu. Houve luta corporal e o criminoso foi recapturado logo depois. 
Os policiais conseguiram recuperar quatro celulares que a dupla havia roubado, além de apreender a réplica de uma pistola. Os dois rapazes foram levados para o DPJ de Laranjeiras. Eles já tinham passagem pela polícia por roubo e tráfico de drogas.

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Com informações da TV Gazeta

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