Dupla é presa após arrastão em ônibus do Transcol na Serra

Celulares roubados durante arrastão no Transcol foram recuperados pela polícia Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Cerca de 10 passageiros viveram momentos de tensão na noite desta quarta-feira (18), na Serra . Dois bandidos realizaram um arrastão na linha 845, que liga Costa Bela ao Terminal de Jacaraípe. A dupla roubou celulares e tentou fugir, mas acabou presa pela polícia.

Um promotor de vendas, de 20 anos, que estava no ônibus e teve o celular roubado, contou como tudo aconteceu. "Perto do Posto Mega, entraram dois rapazes, pularam a roleta e sentaram no final do ônibus. Em seguida, anunciaram o assalto. Pegaram o meu telefone e de mais duas pessoas", relatou.

Após o arrastão, os bandidos exigiram que o motorista parasse no ponto de ônibus. A dupla desceu e se escondeu em uma restinga na Praia de Capuba, que fica em Enseada de Jacaraipe. A equipe da Força Tática foi chamada e conseguiu encontrar os suspeitos.

LADRÃO TENTOU FUGIR

Algemados pela polícia, os dois eram conduzidos para a viatura quando um dos rapazes deu uma cabeçada no policial e fugiu. Houve luta corporal e o criminoso foi recapturado logo depois.

Os policiais conseguiram recuperar quatro celulares que a dupla havia roubado, além de apreender a réplica de uma pistola. Os dois rapazes foram levados para o DPJ de Laranjeiras. Eles já tinham passagem pela polícia por roubo e tráfico de drogas.