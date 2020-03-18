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Em Vila Velha

Suspeito de fabricar armas caseiras é preso em Vila Velha

Homem de 42 anos foi detido em casa, na região de Grande Terra Vermelha, com três armas, munições e drogas

Publicado em 18 de Março de 2020 às 20:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 20:44
Delegado Diego Bermond (esq.) foi responsável pela operação Crédito: Reprodução/Polícia Civil
Um homem de 42 anos, suspeito de fabricar armas caseiras, que, segundo a Polícia Civil, eram destinadas ao tráfico de drogas da região de Grande Terra Vermelha, em Vila Velha, foi preso na tarde desta terça-feira (17). Ele estava em casa, no mesmo bairro, e foi detido em flagrante.
De acordo com informações da polícia, o local onde o suspeito foi preso também funcionava como um depósito do material produzido. Foram apreendidas 198 munições de fuzil calibre .762, 16 munições de calibre .38, seis munições de calibre .40, além de uma submetralhadora de fabricação artesanal e outras duas armas de calibre .38.
Também foram encontradas várias peças de armamento que supostamente seriam utilizadas para a fabricação de novas armas. A Polícia Civil informou ainda que foram encontradas drogas no local: 704 gramas e 26 pinos de cocaína, além de 210 gramas de crack.

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O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, afirmou que a operação integrava um conjunto de ações que visam o combate ao crime no Espírito Santo. Segundo Arruda, a atenção especial dada a esse tipo de operação acontece porque grande parte dos homicídios no Estado são por arma de fogo.
Nosso trabalho é combater os homicídios e aqueles que estão promovendo essas guerras e mortes. Acreditamos que a prisão dele vai impactar na redução dos homicídios no nosso Estado, finalizou o delegado.
De acordo com o delegado Diego Bermond, responsável pela operação, a prisão foi um desdobramento de uma ação de 2018, durante investigações relacionadas ao tráfico de drogas, realizadas pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Bermond explicou que a prisão do chefe do tráfico de drogas da região da Grande Terra Vermelha foi preso e foi possível constatar que havia alguém produzindo as armas para os criminosos.
Foram apreendidas armas, munições de calibre pesado e drogas Crédito: Reprodução/Polícia Civil
A partir das investigações, Bermond conta que foi possível localizar a casa na qual o suspeito morava e identificar que no local eram guardadas drogas e armas de uma das principais associações criminosas ligadas ao tráfico de drogas da Grande Vitória.
Bermond explicou ainda que, por conta da quantidade de munições calibre .762 encontrada, considerado que é um armamento pesado, especula-se que o suspeito pretendia fabricar um fuzil caseiro e que, por isso, as investigações seguirão para descobrir quais eram as intenções do suspeito.
Segundo a Polícia Civil, o homem já respondeu pelo crime de roubo qualificado e porte ilegal de arma de fogo. Dessa vez, ele responderá por tráfico de drogas, associação ao tráfico e posse ilegal de arma de fogo e munição de uso restrito. O suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

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