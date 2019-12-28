Guardas vão se infiltrar na praia para flagrar tráfico de drogas em Vila Velha

Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

A fim de coibir o consumo e a venda de drogas na praia durante o verão, os guardas municipais de Vila Velha vão se infiltrar entre os banhistas para flagrar a prática de crimes nos balneários do município. A Guarda Velada, como está sendo chamada, passará a atuar a partir da noite deste sábado (28).

De acordo com o secretário de Defesa Social e Trânsito, coronel Oberacy Emmerich Junior, os guardas vão atuar em trios, onde um ou até dois deles vão estar completamente descaracterizados. Eles vão estar de calção de banho mesmo, prontos para se infiltrar, andando entre os banhistas na areia. Vai incomodar quem estiver usando drogas, sabemos que as pessoas usam, mas o importante é pegar quem está vendendo, pelo menos para coibir este consumo na praia, conta.

A Guarda Velada vai atuar em todas as praias de Vila Velha e em diversos horários. Os agentes vão estar na areia até mesmo durante a noite, considerado um dos horários de pico para o consumo de drogas na praia. A autuação vai ser feita se houver o flagrante. Alguns agentes vão estar armados, ou vão deixar a arma com alguém que estiver no apoio. A ideia é trabalhar sempre em trios, explica Emmerich Junior.

O uso de drogas nas praias foi um dos temas de uma reunião realizada na noite da última quinta-feira (26) na Associação de Moradores da Praia da Costa. Os membros da entidade reivindicaram mais abordagens contra o uso e o tráfico de drogas nas praias, além de um melhor ordenamento e fiscalização do trânsito.

O que nos impressiona é o descaramento das pessoas que usam drogas deliberadamente. E também a facilidade para o tráfico de drogas, reclamou o presidente da associação, Eduardo Antunes Merhi.

OPERAÇÃO VERÃO

A segurança e a proteção de banhistas e turistas nas praias do município serão reforçadas a partir deste sábado (28) com o início da Operação Verão. Duas unidades móveis serão instaladas nas praias da Costa e em Itapuã.

A primeira do Programa de Segurança Itinerante é dotada com câmeras para o monitoramento de toda a orla da cidade e funcionará como central de operações integradas 24 horas por dia.