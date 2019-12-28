Guardas vão se infiltrar na praia para flagrar tráfico de drogas em Vila Velha

A fim de coibir o consumo e a venda de drogas na praia durante o verão, os guardas municipais de Vila Velha vão se infiltrar entre os banhistas para flagrar a prática de crimes nos balneários do município. A Guarda Velada, como está sendo chamada, passará a atuar a partir da noite deste sábado (28).
De acordo com o secretário de Defesa Social e Trânsito, coronel Oberacy Emmerich Junior, os guardas vão atuar em trios, onde um ou até dois deles vão estar completamente descaracterizados. Eles vão estar de calção de banho mesmo, prontos para se infiltrar, andando entre os banhistas na areia. Vai incomodar quem estiver usando drogas, sabemos que as pessoas usam, mas o importante é pegar quem está vendendo, pelo menos para coibir este consumo na praia, conta.
A Guarda Velada vai atuar em todas as praias de Vila Velha e em diversos horários. Os agentes vão estar na areia até mesmo durante a noite, considerado um dos horários de pico para o consumo de drogas na praia. A autuação vai ser feita se houver o flagrante. Alguns agentes vão estar armados, ou vão deixar a arma com alguém que estiver no apoio. A ideia é trabalhar sempre em trios, explica Emmerich Junior.
O uso de drogas nas praias foi um dos temas de uma reunião realizada na noite da última quinta-feira (26) na Associação de Moradores da Praia da Costa. Os membros da entidade reivindicaram mais abordagens contra o uso e o tráfico de drogas nas praias, além de um melhor ordenamento e fiscalização do trânsito.
O que nos impressiona é o descaramento das pessoas que usam drogas deliberadamente. E também a facilidade para o tráfico de drogas, reclamou o presidente da associação, Eduardo Antunes Merhi.
OPERAÇÃO VERÃO
A segurança e a proteção de banhistas e turistas nas praias do município serão reforçadas a partir deste sábado (28) com o início da Operação Verão. Duas unidades móveis serão instaladas nas praias da Costa e em Itapuã.
A primeira do Programa de Segurança Itinerante é dotada com câmeras para o monitoramento de toda a orla da cidade e funcionará como central de operações integradas 24 horas por dia.
A Operação Verão se estenderá até o dia 28 de fevereiro e contará com mais de 60 agentes dos grupamentos Escolar, Comunitário e da Ronda Ostensiva Municipal, além do quadro administrativo da Guarda Municipal, que atuarão diariamente no patrulhamento preventivo com viaturas, motos, bikes e quadriciclos.