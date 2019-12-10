Drogas e armas

Trio é preso por tráfico de drogas em Morada da Barra, Vila Velha

Entre eles estava o chefe do tráfico na região e uma mulher grávida de quatro meses. Na residência, foram encontradas armas, drogas e dinheiro.
Redação de A Gazeta

09 dez 2019 às 23:59

Publicado em 09 de Dezembro de 2019 às 23:59

Suspeito de ser chefe do tráfico de drogas em Morada da Barra é preso Crédito: Divulgação Polícia Militar
Três pessoas foram presas, entre elas um suspeito de ser chefe do tráfico de drogas em Morada da Barra, Vila Velha. A prisão aconteceu em uma casa, na Avenida Brasil, principal avenida da região. No momento da prisão, a polícia encontrou drogas, armas e uma máscara que seria usada para esconder o rosto em execuções.
De acordo com a Polícia Militar, a prisão aconteceu depois de uma denúncia. Pedro Henrique Dias Vieira Ribeiro, de 23 anos, Ayala de Almeida Santos, 31, e Clebson Souza Santos, 20, que seria o comandante do tráfico, não resistiram a prisão.
A equipe da 13ª Cia Independente realizou um cerco na casa. Na ocasião, os suspeitos não tentaram fugir. A polícia destacou que na casa foram encontradas drogas, material para preparo de entorpecentes e embalo das drogas.
Quando a polícia chegou na residência, Pedro estava com uma arma na cintura, mas não tentou nada contra os militares, contra ele não havia mandados. Já Ayala, que está grávida de quatro meses, possui mandado por tráfico de drogas, e Clebson possui cinco mandados por homicídio. O trio foi encaminhado para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.
APREENSÕES 
Na casa onde a polícia localizou os suspeitos, foram encontrados também drogas, armas e material para embalo dos entorpecentes.
  • 1 arma falsa 
  • 1 pistola calibre 380
  • 143 pinos de cocaína
  • 3 carregadores
  • 1 revólver calibre 38
  • 39 pedras de crack
  • 38 munições intactas de 380
  • 25 munições intactas de calibre 38
  • 3 munições intactas de calibre 12
  • 3 pacotes de sacola de chupe-chupe (usado para embalar drogas)
  • 1 bucha de maconha
  • 1 máscara
  • R$ 563 em espécie 
  • 2 potes de ácido bórico
  • Pó Royal que seria para mistura da cocaína
  • 2 celulares

