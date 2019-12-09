Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Flagrante

Chefe do tráfico de drogas de Novo Horizonte é preso na Serra

Na residência de Isaque, a polícia encontrou 400 pinos de cocaína. A produção era feita no apartamento do criminoso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2019 às 19:18

Publicado em 09 de Dezembro de 2019 às 19:18

Chefe do tráfico de drogas é preso com 400 pinos de cocaína Crédito: Divulgação Polícia Civil
O chefe do tráfico de drogas de Novo Horizonte, na Serra, foi preso em flagrante, na residência onde mora, no mesmo município. No apartamento de Isaque Gusmão, de 28 anos, foram encontrados 400 pinos de cocaína.
De acordo com o delegado titular do Departamento Especializado de Narcóticos (DENARC), Diego Bermond, a prisão aconteceu na última quinta-feira (05).
"Ele estava saindo de casa quando a equipe fez a abordagem. Ele saía no carro dele quando os policiais se aproximaram e solicitaram ir até o condomínio dele. Na casa, foram encontrados os entorpecentes além de três liquidificadores, material para embalo de drogas e balança de precisão", disse o delegado.
Bermond informou que o traficante já estava sendo investigado. "Já existia a suspeita do material na casa dele. Já estávamos fazendo a investigação há três meses e fomos até lá para detê-lo", contou.  
Segundo o delegado, a casa era o local onde Isaque produzia a droga. "Além da produção do entorpecente, ele é suspeito de comandar o tráfico de drogas em todo bairro Novo Horizonte, não sabemos ainda se outros bairros estão incluídos ao comando dele", destacou.
Isaque foi preso e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. Além dos entorpecentes, a polícia apreendeu o veículo que o suspeito usava, um Hyundai HB 20. O criminoso possui passagem por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, ambas em 2008.
A polícia destacou ainda que a prisão em flagrante de Isaque foi convertida em prisão preventiva, já que o suspeito é reincidente.
Chefe do tráfico de drogas é preso com 400 pinos de cocaína Crédito: Divulgação Polícia Civil

Veja Também

Paraguaio é preso por tráfico de drogas em Cariacica

Polícia prende chefe do tráfico de drogas de Inhanguetá, em Vitória

Família comanda tráfico de drogas perto de universidade em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados