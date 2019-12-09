Chefe do tráfico de drogas de Novo Horizonte é preso na Serra

Chefe do tráfico de drogas é preso com 400 pinos de cocaína Crédito: Divulgação Polícia Civil

O chefe do tráfico de drogas de Novo Horizonte, na Serra, foi preso em flagrante, na residência onde mora, no mesmo município. No apartamento de Isaque Gusmão, de 28 anos, foram encontrados 400 pinos de cocaína.

De acordo com o delegado titular do Departamento Especializado de Narcóticos (DENARC), Diego Bermond, a prisão aconteceu na última quinta-feira (05).

"Ele estava saindo de casa quando a equipe fez a abordagem. Ele saía no carro dele quando os policiais se aproximaram e solicitaram ir até o condomínio dele. Na casa, foram encontrados os entorpecentes além de três liquidificadores, material para embalo de drogas e balança de precisão", disse o delegado.

Bermond informou que o traficante já estava sendo investigado. "Já existia a suspeita do material na casa dele. Já estávamos fazendo a investigação há três meses e fomos até lá para detê-lo", contou.

Segundo o delegado, a casa era o local onde Isaque produzia a droga. "Além da produção do entorpecente, ele é suspeito de comandar o tráfico de drogas em todo bairro Novo Horizonte, não sabemos ainda se outros bairros estão incluídos ao comando dele", destacou.

Isaque foi preso e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana. Além dos entorpecentes, a polícia apreendeu o veículo que o suspeito usava, um Hyundai HB 20. O criminoso possui passagem por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo, ambas em 2008.

A polícia destacou ainda que a prisão em flagrante de Isaque foi convertida em prisão preventiva, já que o suspeito é reincidente.