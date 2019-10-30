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Polícia prende chefe do tráfico de drogas de Inhanguetá, em Vitória

Thiago Cardoso é acusado de ser o proprietário de um carregamento de 52 Kg de maconha apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no dia 2 de julho, na BR 101, em Guarapari

Publicado em 30 de Outubro de 2019 às 19:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 out 2019 às 19:20
Thiago Cardoso - Sem Rim, 21 anos. Ele foi preso acusado de ser proprietário de um carregamento de 52Kg de maconha apreendidos pela PRF, em Guarapari Crédito: Divulgação | Polícia Civil
O chefe do tráfico de drogas da região de Inhanguetá, em Vitória, foi preso nesta terça-feira (30) em Cariacica. Thiago Cardoso é acusado de ser o proprietário de um carregamento de 52 Kg de maconha apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no dia 2 de julho, na BR 101, em Guarapari.
Nessa data, foram presos Arilson Rodrigues da Silva Freitas e Caio Felipe Rodrigues dos Santos - apontados como batedores do transporte da droga - e Genervavid Lessa Silva, que dirigia o veículo.
Investigações da Polícia Civil dão conta que a droga saiu do complexo de favelas da Maré, no Rio de Janeiro, e seriam levadas  para Thiago Cardoso - que acompanhava o transporte via telefone.

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"Chegamos até o nome de Thiago por meio de informações fornecidas pelos presos e cruzando dados telefônicos, que comprovaram o vínculo", relata o delegado titular do Departamento Especializado de Narcóticos de Guarapari, Guilherme Eugênio.
No dia 11 de setembro, em outra ocasião, ele também foi detido com uma submetralhadora calibre 380  de fabricação caseira, contendo 17 munições e um revólver calibre 357, com seis munições. Com Thiago, estavam dois comparsas que teriam admitido ser os donos das armas. Por esse motivo, na ocasião, ele foi liberado.
"Acreditamos que a submetralhadora e o revólver pertenciam a Thiago, mesmo que indiretamente. Eles foram obrigados a admitir para livrar ele da prisão", afirma o delegado.
No cumprimento do mandado de prisão feito nesta terça-feira (30), a polícia afirma que encontrou com Thiago uma munição calibre 380, mesmo calibre da submetralhadora e ele teria confessado que ela pertence a uma arma já havia sido apreendida pelos agentes.
> Juiz condena empresário por tentar enviar 760 kg de cocaína em carga de fubá
Thiago foi autuado em flagrante por posse ilegal de munição e está preso preventivamente por tráfico interestadual de drogas ilícitas. O fornecedor das drogas ainda não foi identificado.

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