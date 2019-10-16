Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Barra de São Francisco

Jovem é preso ao receber drogas sintéticas pelo correio no Norte do ES

Comprimidos de Ecstasy chegaram dentro de um envelope. Apreensão pode ser a primeira de droga sintética em Barra de São Francisco, de acordo com delegado

Publicado em 16 de Outubro de 2019 às 20:00

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

16 out 2019 às 20:00
Mais de 100 comprimidos de ecstasy foram apreendidos em Barra de São Francisco Crédito: Polícia Civil
Uma encomenda nada convencional: 134 comprimidos de Ecstasy chegaram pelo correio para o jovem Richard Araújo Teixeira, de 24 anos, no início da tarde de terça-feira (15). O que ele não esperava é que a polícia já estava acompanhando a entrega e o prenderia por tráfico de drogas, na própria casa, localizada no bairro Alvorada, em Barra de São Francisco, no Norte do Estado.
Delegado responsável pelo caso, Leonardo Amorim informou que a apreensão pode ser histórica. “Estranhei quando vi que se tratava de droga sintética, por isso perguntei para colegas se já haviam apreendido esse tipo de substância e ninguém lembrou de nenhum outro caso. Deve ser a primeira vez que acontece no município”, contou.
Dentro de um envelope, a droga foi enviada de São Paulo e a própria agência dos Correios informou sobre a suspeita do tráfico. Na delegacia, o jovem alegou que os comprimidos seriam apenas para consumo próprio e de amigos, mas, pela quantidade, ele acabou detido e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de São Domingos do Norte.

Veja Também

Estudantes de Medicina do ES são detidos com drogas no RJ

Operação contra o tráfico de drogas prende seis pessoas em Aracruz

Farmacêutica é presa em Marataízes por associação ao tráfico de drogas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil tráfico de drogas Barra de São Francisco noroeste
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

democracia
Democracia: o fio invisível que sustenta o desenvolvimento
Milhares de turistas passam o verão em Guarapari
Uma das praias mais famosas do ES recebe seu 1º festival católico
Praça dos Três Poderes, em Brasília. Foto Valter Campanato/Agência Brasil.
Acossados pela rejeição dos eleitores, os Três Poderes pautam reformas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados