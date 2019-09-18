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Aracruz

Operação contra o tráfico de drogas prende seis pessoas em Aracruz

Durante a ação foram cumpridos mandados de busca e apreensão e também de prisão na Vila do Riacho, litoral de Aracruz
Leonardo Lucas da Silva

Leonardo Lucas da Silva

Publicado em 

18 set 2019 às 15:33

Publicado em 18 de Setembro de 2019 às 15:33

Os mandados de busca e apreensão e também de prisão foram cumpridos na Vila do Riacho, litoral de Aracruz Crédito: Divulgação
Uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar resultou na prisão de seis pessoas na manhã desta quarta-feira (18), em Aracruz, no Norte do Estado. Os mandados de busca e apreensão e também de prisão foram cumpridos na Vila do Riacho, litoral do município.
Operação contra o tráfico de drogas prende seis pessoas em Aracruz
>Operação prende 15 suspeitos de tráfico de drogas em Aracruz
Várias viaturas deixaram a Delegacia Regional de Aracruz antes do dia amanhecer. Entre os detidos estão Lucas Pereira Florentino, Diogo de Jesus Souza, Gliciely de Oliveira, Larissa Pereira e Flávio Alves Sagrilo, todos são acusados de associação ao tráfico de drogas. Um dos presos não teve o nome e nem a foto divulgados pela polícia.
>Homem é preso com mais de 1,2 mil pinos de cocaína em Aracruz
“Nós já estamos há meses praticando várias operações para sufocar o tráfico de drogas aqui em Aracruz. Essa é a nona operação que nós deflagramos, se chama 'Operação Patati', foi a prisão há dois meses do maior traficante que nós temos aqui na região e é o desdobramento dela. Foram seis prisões temporárias efetuadas durante a manhã”, ressalta o delegado Nilton Abdala.
Policiais durante operação de combate ao tráfico de drogas na Vila do Riacho, litoral de Aracruz Crédito: Divulgação
Para a Polícia Militar, ações como essa ajudam a garantir a segurança da população. “O papel da Polícia Militar, sem dúvida nenhuma, é trazer para a população de Aracruz como um todo, essa sensação de segurança. Foi uma operação conjunta com a Polícia Civil, foram empenhados 35 policiais, 12 viaturas. Desde 5 horas da manhã estamos realizando essa operação, ela ainda está em andamento podendo ser deflagradas mais prisões”, explica o Capitão Alexandre, comandante da 3ª Companhia da Orla.
Durante a ação também foram apreendidas munições, drogas, uma espingarda e rádios comunicadores.

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