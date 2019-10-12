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Entorpecentes

Estudantes de Medicina do ES são detidos com drogas no RJ

Dois ônibus foram abordados quando passavam pela Rodovia RJ-186; em um deles, 11 estudantes de Medicina foram detidos com vários tipos de entorpecentes

Publicado em 11 de Outubro de 2019 às 21:21

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

11 out 2019 às 21:21
Universitários foram encaminhados para a Delegacia de Itaperuna, no Rio de Janeiro Crédito: Internet | Reprodução
Onze alunos de Medicina do Espírito Santo foram detidos portando diversos tipos de drogas dentro de um ônibus que seguia da Capital para o município de Vassouras, no Rio de Janeiro. O coletivo foi abordado quando passava por Bom Jesus de Itabapoana, na Rodovia RJ-186. De acordo com a subinspetora da Operação Barreira Fiscal, Andreia Ferreira — que participou da ação, os universitários estiveram na 143ª Delegacia de Itaperuna, onde assinaram Termo Circunstanciado, na noite de sexta-feira (11). Após o procedimento policial, os registros foram encaminhados para o Juizado Especial Criminal do município fluminense, cabendo aos jovens responderem judicialmente quando intimados. 
"Abordamos dois ônibus que transportavam alunos da Universidade de Vila Velha e outras instituições. Os estudantes de Medicina seguiam para a Intermed, um evento do curso. No interior do transporte, foram apreendidas todos os tipos de entorpecentes: cocaína, maconha, ecstasy, MD, loló, lança-perfume e outros. Eles foram conduzidos à delegacia. O ônibus tinha destino a Vassouras", detalhou.

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Questionada pela reportagem de A Gazeta, a subinspetora alegou que os estudantes confessaram que a droga seria para uso próprio. Nesse caso, não incidiria tráfico de drogas porque foram apreendidas quantidades fracionadas. "Era pouca quantidade por estudante. Seria para uso próprio", frisou.

O QUE DIZ A UVV

A Universidade de Vila Velha esclareceu que alguns alunos do curso de Medicina seguiam, juntamente com alunos de outras instituições, para participação do Intermed — um evento realizado por atléticas de Medicina de diversas cidades do país.
Estudantes de Medicina do ES são detidos com drogas no RJ
"Esse evento é independente e não tem qualquer relação com atividades propostas pela instituição. Tomamos conhecimentos que os fatos estão sendo apurados e que os estudantes já se encontram em Vassouras, no Rio de Janeiro, local em que o evento acontece a partir desta sexta-feira (11)".
Por fim, a Universidade ressaltou também que o ônibus não pertence à UVV, e sua saída em direção ao evento aconteceu fora das dependências da universidade.

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