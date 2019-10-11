Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dezenas de porções

Adolescente de 13 anos é apreendido com drogas em Jardim Camburi

Segundo informações da Polícia Militar,  o menor tinha porções de cocaína, maconha, crack, haxixe e uma quantia em dinheiro

Publicado em 11 de Outubro de 2019 às 11:20

Publicado em 

11 out 2019 às 11:20
Drogas e dinheiro foram encontrados com o adolescente de 13 anos em Vitória Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um adolescente de 13 anos foi apreendido suspeito de traficar drogas no bairro Jardim Camburi, em Vitória, na noite desta quinta-feira (10). Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe estava em patrulhamento de rotina quando recebeu uma denúncia anônima de que o menor de idade vendia porções de droga na região.
Ainda de acordo com a polícia, durante revista pessoal no adolescente foram encontradas na mochila dele 61 porções de crack, 39 buchas de maconha, 42 papelotes de cocaína, 8 bolas de haxixe e uma quantia em dinheiro. Aos policiais, o menor confessou que comercializava os entorpecentes.
Um boletim de ocorrência por ato infracional de tráfico de drogas foi registrado no Departamento de Polícia Judiciária de Vitória. A polícia informou que o adolescente permaneceu à disposição da Vara e Infância e Juventude. Nenhum familiar do adolescente foi até a delegacia.
Com informações do G1/ES e da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sede da Prefeitura de São Gabriel da Palha
Secretário municipal é exonerado por violência psicológica contra procuradora no ES
Renata Rivetti coordenou o estudo sobre a semana de 4 dias
Semana de 4 dias: resultados apontam aumento da produtividade
Imagem de destaque
'Meu filho nasceu no caminho para o hospital': por que partos rápidos acontecem 'com mais frequência do que se imagina'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados