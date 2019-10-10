Polícia prende suspeito de tráfico de drogas na Praia do Canto

Guarda Municipal apreende drogas na Praia do Canto Crédito: Divulgação/Guarda Municipal

Um homem de 22 anos, suspeito de tráfico de drogas, foi preso pela Guarda Municipal de Vitória e a Polícia Militar no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto, em Vitória. O suspeito foi flagrado pelas imagens das câmeras do circuito de monitoramento da Guarda Municipal.

Por meio das câmeras de monitoramento, agentes da Guarda flagraram um traficante agindo na Rua Selimo Vieira Gomes. Viaturas foram enviadas ao local, mas nenhum entorpecente foi encontrado.

O inspetor da Guarda Municipal Fábio Calegari explicou que as imagens das câmeras mostraram o suspeito entregando drogas e escondendo o entorpecente na região dos barcos do Canal de Camburi. "Como a guarnição não encontrou nada, foi acionado o canil da Polícia Militar", explicou.