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Itaquari

Paraguaio é preso por tráfico de drogas em Cariacica

Outras duas pessoas também foram detidas. Com eles, a polícia encontrou grandes quantidades de maconha,  pinos de cocaína e dinheiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2019 às 16:47

Publicado em 01 de Novembro de 2019 às 16:47

Polícia Militar apreende drogas e dinheiro em Cariacica Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Um paraguaio e outras duas pessoas foram presos no bairro Itaquari, em Cariacica, na tarde nesta sexta-feira (1º). Marcelo Vinícios Coutinho de Abreu, Walter Antônio Gonzalez Alvarez e Géssica da Silva Almeida são acusados pelo crime de tráfico de drogas. Eles fora detidos circulando pela região em um carro com atitude suspeita.
Foram encontrados no veículo aproximadamente 30 kg de maconha, 180 pinos de cocaína e R$ 8 mil em dinheiro - o valor ainda não foi contabilizado pela polícia. A ação contou com a parceria da Companhia Inteligente de Operações com Cães (Cioc).
Segundo a Polícia Militar, Marcelo possuiu histórico criminal no Paraguai por tráfico drogas, roubo e receptação. Devido a esses crimes, também possui entrada restrita no Brasil.

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