Material apreendido durante ação da PM em Flexal I, Cariacica Crédito: Divulgação/PMES

Polícia Militar durante patrulhamento em um bairro de Cariacica, na madrugada desta terça-feira (24). Durante a ação, a PM apreendeu arma, munições e um drone. Uma mulher "entregou" o filho suspeito de tráfico de drogas àdurante patrulhamento em um bairro de, na madrugada desta terça-feira (24). Durante a ação, a PM apreendeu arma, munições e um drone.

Por volta de meia-noite, policiais avistaram um jovem de 18 anos. Quando percebeu a presença da polícia, o homem correu em direção a um terreno baldio, pulou muros e conseguiu fugir.

No local, uma mulher se apresentou à PM e disse que era a mãe do jovem fugitivo e denunciou que o rapaz tem envolvimento com o tráfico de drogas.

Your browser does not support the audio element. Mãe entrega filho suspeito de tráfico de drogas à PM em Cariacica

Ao realizar buscas em terreno da região, os militares encontraram uma espingarda calibre .12, coletes balísticos, toucas ninjas, carregadores de pistola, drone e munições. O material foi encaminhado para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica.