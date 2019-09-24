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Durante patrulhamento

Mãe "entrega" filho suspeito de tráfico de drogas à PM em Cariacica

Uma mulher percebeu a ação da PM em Flexal I, Cariacica, e denunciou que o filho era envolvido com o tráfico de drogas
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

24 set 2019 às 07:56

Publicado em 24 de Setembro de 2019 às 07:56

Material apreendido durante ação da PM em Flexal I, Cariacica Crédito: Divulgação/PMES
Uma mulher "entregou" o filho suspeito de tráfico de drogas à Polícia Militar durante patrulhamento em um bairro de Cariacica, na madrugada desta terça-feira (24). Durante a ação, a PM apreendeu arma, munições e um drone.
> Polícia caça 40 bandidos que agem em 30 bairros da Grande Vitória
Por volta de meia-noite, policiais avistaram um jovem de 18 anos. Quando percebeu a presença da polícia, o homem correu em direção a um terreno baldio, pulou muros e conseguiu fugir.
No local, uma mulher se apresentou à PM e disse que era a mãe do jovem fugitivo e denunciou que o rapaz tem envolvimento com o tráfico de drogas.
Mãe entrega filho suspeito de tráfico de drogas à PM em Cariacica
> Com 100 integrantes, Força Nacional começa a atuar em Cariacica
Ao realizar buscas em terreno da região, os militares encontraram uma espingarda calibre .12, coletes balísticos, toucas ninjas, carregadores de pistola, drone e munições. O material foi encaminhado para a 4ª Delegacia Regional de Cariacica.
Material apreendido durante ação da PM em Flexal I, Cariacica Crédito: Divulgação/PMES

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