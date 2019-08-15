Operação prende 15 suspeitos de tráfico de drogas em Aracruz Crédito: Montagem | Gazeta Online

Uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar cumpriu 24 mandados de busca e apreensão e 17 mandados de prisão temporária nesta quinta-feira (15), no balneário de Barra do Riacho, em Aracruz , no Norte do Estado. A “Operação Barra”, como foi intitulada, prendeu 15 pessoas suspeitas de participação em uma organização criminosa que comandava o tráfico de drogas na região. Um dos mandados de prisão foi cumprido em Cariacica.

Os presos foram Leandro Solenidade Santana, de 29 anos; Lucas dos Santos Cordeiro, de 22 anos; Abraão Faria da Silva, de 23 anos; Alex Família Coelho, de 25 anos; Luiz Henrique Cavalcanti de Jesus, de 20 anos; Paulo Henrique dos Santos Alencar, de 20 anos; Gean Cesário da Silva, de 20 anos; Maria Candida da Silva, de 53 anos; Jardel Ramos, de 48 anos; Wesley Ferreira Vicente, de 18 anos; Maicon Del Piero, de 23 anos e Aldres Miranda Amâncio, que não teve a idade divulgada. Eles vão responder por tráfico e associação ao tráfico. Já Suzete Nascimento Tavares, de 61 anos; Flavia Nascimento Tavares, de 36 anos e Alexandre Santana da Conceição, de 18 anos, foram autuados apenas por tráfico.

O delegado Nilton Abdala Salles, titular da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) da 13ª Delegacia Regional de Aracruz, comentou o resultado da operação.

É uma organização criminosa composta por quinze integrantes, esses integrantes foram presos hoje por uma operação integrada entre a Polícia Civil e a Polícia Militar de Aracruz. Esperamos diminuir os números com relação a homicídios, com relação a roubos, ameaças. Esse é o trabalho que a 13ª Regional e o 5º Batalhão espera com esses resultados Nilton Abdala Salles, delegado

Segundo o delegado, o trabalho de investigação durou aproximadamente três meses, tempo suficiente para mapear a atuação dos criminosos na região. “Nosso setor de inteligência é muito técnico e conseguiu mapear todo o organograma de como funcionava a organização. Com isso conseguimos solicitar a expedição dos mandados de busca e apreensão e de prisão, e logrou êxito que culminou na operação de hoje em Barra do Riacho”, explica.

Para o delegado as prisões e a apreensão de armas durante a operação vão ajudar na elucidação de casos de homicídios na cidade. “As armas apreendidas tem a ver com homicídios da região de Barra do Riacho e de Aracruz, então praticamente vamos finalizar alguns inquéritos com relação a essas armas fazendo a balística”, ressalta.

Para o Tenente Hage, da Polícia Militar, a operação em conjunto com a Polícia Civil ajuda a desarticular o trabalho dos criminosos. “Essas operações são importantes para desestruturar essas organizações criminosas que atuam aqui em Aracruz. Essas organizações criminosas têm ramificações aqui em Aracruz e em municípios vizinhos e além de atuarem no tráfico de entorpecentes, direta e indiretamente elas têm relações com outros crimes, ou seja, outras modalidades criminosas como crimes contra a vida e contra o patrimônio”, destaca.

A operação desta quinta-feira (15) contou com um grande número de policiais e viaturas, segundo o Tenente. “Especificamente nesta operação, nós empenhamos 80 policiais entre policiais civis e militares, mais de 20 viaturas a partir do horário de 5 horas da manhã, uma operação que durou praticamente 6 horas e culminou no cumprimento de vários mandados de prisão e busca e apreensão de forma simultânea, utilizando as duas forças, Polícia Militar e Polícia Civil”.

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