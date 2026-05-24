Colisão entre motos deixa três feridos em São Gabriel da Palha

Três pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo duas motocicletas na noite da última sexta-feira (22), na região de Cachoeira da Onça, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo.
Segundo a Polícia Militar, ao chegar ao local, os militares encontraram duas motos com avarias causadas pelo impacto e três vítimas caídas na pista, sendo uma mulher e dois homens. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu realizaram os primeiros socorros no local para encaminhar os feridos ao Hospital São Gabriel para atendimento médico especializado.
Durante a fiscalização, os policiais constataram que uma das motocicletas estava com o licenciamento em atraso. O veículo foi removido para o pátio credenciado.