O país do futebol? Isso não é o Brasil

Parecer não é ser. Sabemos que não dá para acender a imagem de um cachimbo. Sim, sabemos, mas esquecemos. Por tolice ou por conveniência, por amor ou pelo ódio, por esperança ou por delírio, humanos demais que somos, permitimos nos deixar capturar pela imagem. É impressionante como passamos anos e anos encolhidos em pequenas fantasias para não dar de cara com o real.

São praticamente duas décadas e meia de jejuns em Copas do Mundo e continuamos arrotando o que não estamos comendo. O brasileiro, sempre muito compreensivo e até permissivo, seguiu perdoando todos os destratos ao longo desses anos. Foi-se o futebol-arte. Ficaram os desmandos de dirigentes citados em esquemas de propina e negociatas que seguem circulando pelos bastidores como se contrato fosse sugestão e não lei; além do abuso de jogadores fanfarrões que usam o futebol como vitrine para faturar com bets, exibir seus brincos de diamante e promover baladas. Ganhar jogo que é bom, nada. Tá todo mundo de cofrinho cheio.

Nossa despedida da Copa de 2026 foi melancólica. Fomos tratorados pela Noruega; voltou Danilo, sozinho. Talvez Ancelotti ainda esteja grudado com chicletes naquele banco. Talvez o resto do time esteja agora curtindo o verão no hemisfério norte. Aqui, do lado debaixo do Equador, faz frio. O futebol brasileiro entregou menos que uma lareira virtual. Foi feio, imaturo, sem geometria, sem paciência e sem garra. Faltou vontade.